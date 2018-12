Raju tsunami iski Indonesiaan: ”Puhumme sadoista kuolleista, vähintään”

Voimakas tsunami on iskenyt Sundan salmen rannoille Indonesiassa. Viranomaisten mukaan tsunami on vaatinut tähän mennessä 168 ihmisen hengen, mutta uhriluvun pelätään kasvavan rajusti.

”Joidenkin tietojen mukaan kuolleiden määrä pelkästään Lampungin maakunnassa voi olla satoja”, BBC:n toimittaja Rebecca Henschke sanoo.

ABC:n Indonesian kirjeenvaihtaja David Lipson kertoo samanlaisesta arviosta Twitterissä.

”Puhumme sadoista kuolleista, vähintään.”

Sundan salmi sijaitsee Indonesiaan kuuluvien Jaavan ja Sumatran saarten välissä. Salmessa sijaitsee Krakataun tulivuori, jonka purkauksen arvellaan aiheuttaneen merenalaisen maanvyöryn, joka puolestaan sysäsi tsunamin liikkeelle.

David Lipsonin mukaan viranomaiset ovat varoittaneet mahdollisesta toisesta tsunamista.

Local disaster agency at Pandeglang says another 92 killed there. We’re talking a death toll of hundreds, at least https://t.co/gU9vg4fxop

Indonesia Disaster Agency @Sutopo_PN says potential for another tsunami as Krakatoa still active.... urges people to stay away from the coast pic.twitter.com/JwT9IS8aDt