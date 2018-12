Jäätävä arvio Donald Trumpin hallinnon viikosta: ”Terrori-iskujen riski meillä ja muualla kasvaa valtavasti”

Harvardin yliopiston oikeustieteen professori Laurence Tribe arvioi terrori-iskun riskin kasvaneen rajusti, kun myös Yhdysvaltoja Isisin vastaisessa koalitiossa edustanut Brett McGurkin eroaa tehtävästään protestina presidentti Donald Trumpin päätökselle vetää amerikkalaisjoukot Syyriasta.

McGurkin ilmoitti erostaan lauantaina. Hänen oli määrä siirtyä toisiin tehtäviin helmikuussa, mutta McGurkin sanoo aikaistaneensa lähtöään, koska ei katso voivansa jatkaa tehtävässä Trumpin poliittisen täyskäännöksen jälkeen.

Aikaisemmin tällä viikolla puolustusministeri James Mattis ilmoitti eroavansa. Myös hänen eronsa taustalla on Trumpin päätös vetää joukot pois Syyriasta.

”Mattisin ero oli vain alkua. Kun hän ja Brett McGurkin ovat lähteneet, terrori-iskujen riski meillä ja muualla kasvaa valtavasti”, Tribe toteaa Twitterissä.

The dominos are falling. Mattis’s resignation is just the beginning. With him and Brett McGurk gone, the risk of terrorist attacks here and abroad rises bigtime. Does Trump give a shit? I doubt it. The more chaos & violence, the easier it is for him to invoke emergency powers. https://t.co/L2qMXZsAIG — Laurence Tribe (@tribelaw) December 22, 2018

Hän uskoo myös muiden avainasemassa olevien virkamiesten jättävän eroilmoituksia lähiviikkoina.

”BrettMcGurk ei todellakaan ole viimeinen, joka lähtee Trumpin varomattoman ja vaarallisen vetäytymispäätöksen seurauksena.”

.@BrettMcGurk is the wisest but far from last domino that will fall as a result of Trump’s reckless and treacherous withdrawal from Syria and Afghanistan. You needn’t be a hawk — I’m a dove myself— to see the stupidity and disregard for life and security in the way Trump did this https://t.co/GVW7UQJpfg — Laurence Tribe (@tribelaw) December 23, 2018

Yhdysvaltain valtiovarainministeri Steve Mnuchin kertoi lauantai-iltana keskustelleensa Trumpin kanssa ja kiisti presidentin suunnittelevan keskuspankkiirin potkuja.

”En ole ikinä ajatellut Powellin erottamista enkä usko, että voisin edes tehdä niin”, Trump sanoi Mnuchinin mukaan.

New Yorkin yliopiston taloustieteen professori Nouriel Roubini pitää paljon puhuvana ajankohtaa, jolloin Mnuchin kertoi asiasta.

”Se tosiasia, että Mnuchin kertoi asiasta Twitterissä lauantai-iltana on merkki siitä, että hän oli kauhuissaan reaktiosta, joka markkinoilla olisi nähty niiden avautuessa Aasiassa sunnuntai-iltana Yhdysvaltojen aikaa. Trump on suurin riski ja uhka globaaleille markkinoille”, Roubini tviitttaa.

(1/2) I have spoken with the President @realDonaldTrump and he said “I totally disagree with Fed policy. I think the increasing of interest rates and the shrinking of the Fed portfolio is an absolute terrible thing to do at this time,... — Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) December 22, 2018

(2/2) especially in light of my major trade negotiations which are ongoing, but I never suggested firing Chairman Jay Powell, nor do I believe I have the right to do so.” — Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) December 22, 2018