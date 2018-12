Donald Trump nimitti virkaa tekevän puolustusministerin – Heti tyly lyttäys: ”Absurdia”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on nimittänyt apulaispuolustusministeri Patrick Shanahanin virkaa tekeväksi puolustusministeriksi tammikuun alusta lähtien.

”Erittäin lahjakas apulaispuolustusministeri Patrick Shanahan aloittaa virkaa tekevänä puolustusministerinä 1. tammikuuta 2019. Patrickilla on pitkä lista saavutuksia apulaisministerinä ja aikaisemmin Boeingilla”, Trump kertoo Twitterissä.

Puolustusministeri James Mattis ilmoitti erostaan aikaisemmin tällä viikolla. Eron taustalla on Trumpin päätös vetää amerikkalaisjoukot pois Syyriasta.

Entinen amerikkalaisdiplomaatti, John Sloan Dickey Centerin johtaja Daniel Benjamin arvostelee Shanahanin valintaa heti tuoreeltaan.

”Mattis kuvailee Shanahania insinööriksi, joka pitää ihmisistä. Hän on ollut hallituksessa 18 kuukautta. Ei aikaisempaa kokemusta kansainvälisistä suhteista. Hän voi olla hyvä tyyppi, mutta tämä on absurdia”, hän tviittaa.

James Mattisin oli alun perin tarkoitus jatkaa puolustusministerinä helmikuun loppuun, nyt hän siis jättää tehtävänsä jo vuodenvaihteessa.

”Mattis lähtee kaksi kuukautta aikaisemmin. Olisi ollut vaikea nähdä hänet norkoilemassa sen erokirjeen jälkeen”, Arvostettu geopolitiikan asiantuntija, Eurasia Groupin perustaja ja johtaja, New Yorkin yliopiston professori Ian Bremmer kommentoi.

Mattis kirjoitti erokirjeessään, että Trumpilla on oikeus puolustusministeriin, jonka näkemykset ovat paremmin linjassa presidentin näkemysten kanssa.

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2018

Mattis likes to describe Shanahan as an “engineer who likes people.” He spent his career at Boeing and was brought in to oversee modernization. He’s been in govt 18 months. No previous experience in international affairs. May be a good guy, but this is absurd. https://t.co/JBYonMnswt — Daniel Benjamin (@Benjamin05055) December 23, 2018

Mattis leaving two months early. Hard to see him sticking around after that resignation letter. https://t.co/Z3TbFJ86dz — ian bremmer (@ianbremmer) December 23, 2018

Lue lisää:

Jäätävä arvio Donald Trumpin hallinnon viikosta: ”Terrori-iskujen riski meillä ja muualla kasvaa valtavasti”

Näin Trumpin ”Hullun koiran” ero vaikuttaa Suomeen: ”Täydellisesti alistettu USA:n presidentin ailahtelevalle törmäilylle”