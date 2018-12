USA:n rahaministeriltä täysin poikkeuksellinen liike – Tutkija: ”Olen hyvin huolissani siitä, että Vladimir Putin käyttää tilannetta hyväkseen”

Varoitukset Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin politiikan seurauksista ovat yltyneet jouluaattona. Viime viikolla Trump ilmoitti vetävänsä amerikkalaisjoukot Syyriasta, minkä seurauksena puolustusministeri James Mattis erosi. Lisäksi uutistoimisto Bloomberg on kertonut Trumpin harkitsevan Yhdysvaltain keskuspankin Fedin pääjohtajan erottamista.

Tällä hetkellä asiantuntijat odottavat sijoitusmarkkinoiden avautumista New Yorkissa myöhemmin tänään huolestuneina. Viime perjantaina päättynyt pörssiviikko oli Yhdysvalloissa huonoin vuosikymmeneen: Dow Jones -indeksi laski viikon aikana alimmilleen yli vuoteen ja laaja S&P 500 on laskenut 15 prosenttia kuluvan vuosineljänneksen aikana.

Yhdysvaltain valtiovarainministeri Steven Mnuchin kertoo Twitterissä olleensa yhteydessä maan kuuden suurimman pankin johtajiin varmistaakseen, että pankkien maksuvalmius on riittävällä tasolla.

Arvostettu geopolitiikan asiantuntija, Eurasia Groupin perustaja ja johtaja, New Yorkin yliopiston professori Ian Bremmer pitää Mnuchinin toimintaa poikkeuksellisena.

” Ei varsinaisesti lisää luottamusta”, hän toteaa Twitterissä.

The Secretary of Treasury calling the nation’s top bankers on a Sunday to confirm they have cash to lend. Not exactly confidence inspiring. https://t.co/Ttp8IarFvQ

Michiganin yliopiston taloustieteen professori Justin Wolfers varoittaa paniikista sijoitusmarkkinoilla.

”Jos haluat luoda kovaa heilunta markkinoille, se tehdään juuri näin. En pysty käsittämään, miksi valtiovarainministeri toimii näin”, hän kommentoi Financial Timesille.

Ajatushautomo Atlantic Councilin kokenut Itä-Euroopan asiantuntija, ekonomisti ja Boris Jeltsinin venäläishallinnon neuvonantajiin kuulunut Anders Åslund puolestaan varoittaa Trumpin ulkopolitiikan seurauksista.

”Olen hyvin huolissani siitä, että (Venäjän presidentti Vladimir) Putin käyttää tilannetta hyväkseen ja tekee jonkinlaisen hyökkäyksen Ukrainaan joulunpyhien aikana”, Åslund tviittaa.

Hänen mukaansa Trumpin päätös joukkojen vetämisestä Syyriasta syö Yhdysvaltojen luotettavuutta sen liittolaisten silmissä.

”Tilanne on todella kamala. Yhdysvaltoja pidetään epäluotettavana liittolaisena tai jopa pahempana. ”

I am very worried that Putin will utilize the US absence for some kind of attack on Ukraine during Christmas holidays. God forbid that it happens!

This is a truly awful situation. The rest of the world will see the US as unreliable allies or worse. As Trump withdraws the US troops from Syria, he effectively ends NATO, as it is based on trust & nobody can trust the US any longer when an unhinged president is so powerful. https://t.co/qcnGePxxnq

— Anders Åslund (@anders_aslund) December 23, 2018