Donald Trump uhkaa sulkea koko Meksikon rajan

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump uhkaa sulkea maan eteläisen rajan eli Meksikon vastaisen rajan kokonaan, jos hänen vaalikampanjassaan lupaamalleen rajamuurille ei löydy rahoitusta.

Trump ilmoitti asiasta Twitter-palvelussa, kuten yleensä. Hän kirjoitti, että jos vastaan hangoittelevat demokraatit eivät anna Meksikon-muurille vaadittua viiden miljardin dollarin rahoitusta, ”meidän täytyy sulkea eteläinen raja kokonaan”. Samalla Trump vaati Yhdysvaltain ”naurettavien” maahanmuuttolakien muuttamista.

Yhdysvaltain hallinnon toiminta on ollut osittain pysähdyksissä viime viikosta lähtien. Republikaanipresidentti Trumpin ja demokraattien välillä hiertää erityisesti Trumpin muurin rahoitus. Demokraatit ovat vakuuttaneet, että Meksikon-muurin rahoittaminen ei koskaan mene läpi maan senaatissa.

Hallinnon sulun vuoksi sadat tuhannet virkamiehet eivät pysty tekemään töitään.

Trumpin uhkauksesta kertoo muun muassa ABC News. Alla Trumpin twiitti.

We will be forced to close the Southern Border entirely if the Obstructionist Democrats do not give us the money to finish the Wall & also change the ridiculous immigration laws that our Country is saddled with. Hard to believe there was a Congress & President who would approve!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2018