Donald Trump tyrmistyttää taas: ”Olemme saaneet oppitunnin siitä, kuinka iljettävä ihminen voi olla”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saa osakseen rankkaa arvostelua tviitistään, jossa hän syyttää demokraatteja siirtolaislasten kuolemista.

”Kaikki lasten tai muiden kuolemat rajalla ovat demokraattien ja heidän säälittävän siirtolaispolitiikkansa syytä. Jos meillä olisi muuri, he eivät edes yrittäisi (tulla Yhdysvaltoihin)”, Trump tviittasi lauantai-iltana Suomen aikaa.

Muun muassa Yhdysvaltain entiset suurlähettiläät ovat arvostelleet Trumpia kovin sanoin.

”Hän menee vain syvemmälle ja syvemmälle osoittaakseen, ettei ole olemassa mitään sääntöjä, ei mitään standardeja eikä mitään säädyllisyyden rajaa, jota ei voisi alittaa. Olemme saaneet oppitunnin siitä, kuinka iljettävä ihminen voi olla”, Entinen amerikkalaisdiplomaatti, John Sloan Dickey Centerin johtaja Daniel Benjamin vastaa Trumpille Twitterissä.

USA:n entinen Venäjän-suurlähettiläs Michael McFaul on samoilla linjoilla.

”Tviitti on inhottava ja järkyttävä niin monin tavoin”, hän kommentoi.

Geopolitiikan asiantuntija, Eurasia Groupin perustaja ja johtaja, New Yorkin yliopiston professori Ian Bremmer sanoo, ettei Trumpin toiminta ole kovin presidentillistä.

”Ei kovin paljon presidentillistä myötätuntoa rajalla kuolleille lapsille. Hän voisi vähintään yrittää teeskennellä.”

(Juttu jatkuu tviittien alla.)

He is the human equivalent of a bunker buster bomb, digging ever deeper to show there is no norm, no standard, no reserve of decency that can't be reached and obliterated. My God we are being taught a lesson in how thoroughly vile a man can be. https://t.co/545Y8If8Pb