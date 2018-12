Donald Trump pohtii vielä Syyria-päätöstään? Senaattori: ”Nämä kolme asiaa varmistetaan”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saattaa jarruttaa amerikkalaisjoukkojen vetämistä Syyriasta. Näin kertoo Trumpin sunnuntaina lounaalla tavannut republikaanisenaattori Lindsey Graham.

”Mielestäni hidastamme tilanteen kehittymistä järkevällä tavalla. Päämäärä on kuitenkin edelleen sama, eli että voimme poistua Syyriasta ja varmistaa, ettei Isis palaa”, hän kommentoi CNN:lle.

Twitterissä Graham kertoo, että Trump haluaa varmistaa kolme asiaa ennen joukkojen poisvetämistä. Näitä asioita ovat Isisin pysyvä ”tuhoutuminen”, sen varmistaminen, ettei Iran puutu Syyrian tilanteeseen ja kurdien turvallisuuden varmistaminen.

”Presidentti Donald Trump puhuu komentajiemme kanssa ja tekee liittolaistemme kanssa työtä, jotta nämä kolme asiaa varmistetaan ennen minkäänlaista vetäytymistä Syyriasta”, Graham sanoo.

Graham on arvostellut rankasta Trumpin ennen joulua julkistamaa päätöstä joukkojen vetämisestä Syyriasta. Hän on sanonut, että presidentti on tekemässä valtavaa ”obamamaista” virhettä.

President @realDonaldTrump is talking with our commanders and working with our allies to make sure these three objectives are met as we implement the withdrawal. (3/3)

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) December 30, 2018