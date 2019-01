”Minä voitin, hän ei” – Donald Trump vastaa Mitt Romneyn ryöpytykseen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vastaa Twitterissä republikaanisenaattori Mitt Romneyn murskaavaan kritiikkiin. Katso Trumpin tviitti jutun lopusta. Romney kirjoittaa Washington Postissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan, että Trump ei ole presidenttiainesta.

Romney pitää Trumpin poliittisia uudistuksia hyvinä, mutta antaa tylyn tuomion Trumpin käytökselle ja johtajuudelle.

Trump piikittelee tviitissään Romneytä, joka on aiemmin ollut republikaanien presidenttiehdokas.

”Minä voitin selvästi, hän ei”, Trump kirjoittaa ja jatkaa, että Romneyn tulisi olla onnellinen kaikkien republikaanien puolesta.

BBC toteaa, että Trumpin ja Romneyn välit ovat olleet ailahtelevat. Trump on ennenkin kritisoinut Romneyn presidenttikisaa. Romney oli Yhdysvaltain edellisen presidentin Barack Obaman vastaehdokas presidentinvaaleissa 2012.

Yhdysvalloissa on jo spekuloitu, onko Romneyn toiveissa uusi presidenttiehdokkuus ja onko hyökkäys lähtölaukaus Romneyn omalle kampanjalle. On myös kysytty, aikooko Romney ”uudeksi Jeff Flakeksi”. Luopuva republikaanisenaattori Flake on tullut tunnetuksi Trumpin kriitikkona. Myös Trump itse viittaa Flakeen tviitissään.

LUE MYÖS:

CNN:n raju arvio: ”Trump on irti – tie auki maailmanlaajuiselle kaaokselle”

Donald Trump tyrmistyttää taas: ”Olemme saaneet oppitunnin siitä, kuinka iljettävä ihminen voi olla”

Here we go with Mitt Romney, but so fast! Question will be, is he a Flake? I hope not. Would much prefer that Mitt focus on Border Security and so many other things where he can be helpful. I won big, and he didn’t. He should be happy for all Republicans. Be a TEAM player & WIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2019