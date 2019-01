”Näistä ihmisistä Donald Trump vaikenee” – 800 000 amerikkalaista jo 2 viikkoa palkatta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnon sulun myötä 800 000 hallinnon työntekijää on ollut palkatta joulukuun 22. päivästä lähtien.

Trumpin suosimassa sosiaalisen median kanava Twitterissä on noussut ilmiöksi aihetunniste #shutdownstories, jonka kautta hallinnon työntekijät jakavat tarinoitaan. Monella rahahuolet ovat jo iskeneet palkattoman jakson myötä.

New York Times nostaa jutussaan esille sen, että Trump on vaiennut julkisuudessa niistä 800 000 työntekijästä, jotka eivät saa palkkaa sulun takia. Hallinnon sulku liittyy Trumpin ja demokraattien väliseen kiistaan Meksikon-rajan muurista. Trump sulki hallinnon, koska demokraatit eivät suostuneet muurin rahoitukseen.

Hallinnon sulku ei ole harvinaista Yhdysvalloissa, mutta NY Timesin mukaan Trumpin käytös sen aikana on: aiemmat presidentit ovat huomioineet sulun vaikutuksen työntekijöihin – jopa ammattiliittojen kanssa usein vastakkain ollut Ronald Reagan teki niin vuonna 1981.

NY Timesin mukaan Trump on huomioinut työntekijät vain kerran tviitissään, jossa hän väitti suurimman osan palkatta jääneistä olevan demokraatteja.

Eri tiedotusvälineiden mukaan osa palkatta olevista hallinnon työntekijöistä on ollut lomautettuina, osa taas on työskennellyt palkatta.

Hallinnon sulku vaikuttaa muuallakin kuin Washington DC:ssä, BBC kertoo. Pääkaupungissa roskakasat kasvavat puistoissa, mutta roskaongelma on päällä myös esimerkiksi New Yorkissa. Siellä kuvernööri Andrew Cuomo on luvannut rahoitusta siihen, että turistien suosimat nähtävyydet siivottaisiin ja pidettäisiin auki hallinnon sulusta huolimatta.

The Los Angeles Times on kertonut, että ihmisjätöksistä on aiheutunut terveysriski Yosemiten kansallispuistossa, kun julkiset käymälät eivät ole olleet käytössä.