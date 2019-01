Demokraattipomo vastasi saman tien Donald Trumpin tviittivyöryyn: ”Järjettömän kaaoksen on loputtava nyt”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jatkanut Meksikon rajamuurin puolustamista viestien vyöryllä Twitterissä sen jälkeen, kun varapresidentti Mike Pencen neuvottelut demokraattien kanssa päättyivät lauantaina tuloksettomina.

Pence kuvaili neuvotteluja Bloombergin mukaan hyödylliseksi, mutta Trumpin mukaan edistystä ei tapahtunut.

”Toinen kokous on varattu huomiseksi (sunnuntaille). Etelärajan ongelmat on nyt ratkaistava pysyvästi monien vuosikymmenien jälkeen”, Trump tviittasi.

Hän sanoi myös haluavansa purkaa liittovaltion hallinnon sulun mahdollisimman pian. Vielä perjantaina Trump ilmoitti olevansa valmis jatkamaan sulkua jopa vuosia.

”En välitä siitä, että suurin osa työntekijöistä, jotka eivät nyt saa palkkaa ovat demokraatteja, haluan lopettaa sulun heti, kun vahvemmasta rajaturvallisuudesta on saatu sopimus. Olen Valkoisessa talossa valmiina toimimaan, missä ovat demokraatit?”

Trumpin mukaan muuria haluavat kaikki muut paitsi ”huumekauppiaat, ihmiskauppiaat ja rikolliset”.

Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi vastasi Trumpille tiedotteella, jossa kertoo demokraattien tuovan edustajainhuoneeseen ensi viikolla lakiesityksiä, joilla sulku pyritään purkamaan edes osittain. Sulun jatkuminen merkitsee Pelosin mukaan muun muassa sitä, ettei amerikkalaisten veronpalautuksia voida maksaa ajallaan.

”Trumpin sulun aiheuttaman järjettömän kaaoksen ja epävarmuuden on loputtava nyt”, hän toteaa tiedotteessaan.

Liittovaltion hallinto on ollut rahakiistan vuoksi osittain suljettuna joulukuun 22. päivästä lähtien. Hallinnon sulun myötä 800 000 hallinnon työntekijää on ollut palkatta.

Trump sanoi perjantaina julistavansa Yhdysvaltoihin kansallisen hätätilan, jotta muurin rahoitus varmistuu.

V.P. Mike Pence and team just left the White House. Briefed me on their meeting with the Schumer/Pelosi representatives. Not much headway made today. Second meeting set for tomorrow. After so many decades, must finally and permanently fix the problems on the Southern Border! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2019

I don’t care that most of the workers not getting paid are Democrats, I want to stop the Shutdown as soon as we are in agreement on Strong Border Security! I am in the White House ready to go, where are the Dems? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2019

The Democrats could solve the Shutdown problem in a very short period of time. All they have to do is approve REAL Border Security (including a Wall), something which everyone, other than drug dealers, human traffickers and criminals, want very badly! This would be so easy to do! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2019

