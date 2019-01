Donald Trump toisti erikoisen uhkauksensa – Oikeusoppinut: ”Voi seurata paljon vakavampi kriisi”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistanut poikkeuksellisen uhkauksensa kansallisen hätätilan julistamisesta, jos Meksikon rajamuurille ei myönnetä rahoitusta.

”Saatan julistaa kansallisen hätätilan riippuen siitä, mitä seuraavina päivinä tapahtuu”, Trump sanoi toimittajille sunnuntaina. Asiasta kertoo muun muassa CNN.

Hän antoi saman uhkauksen ensimmäisen kerran perjantaina.

Yalen yliopiston oikeustieteen professori Bruce Ackerman sanoo kuitenkin, että Yhdysvaltain perustuslain mukaan Trump ei voi julistaa kansallista hätätilaa omin päin.

”On vaikea tietää tarkkaan, mitä presidentillä on mielessään tai onko hänellä käsitystä, mitä se tuo mukanaan, mutta yksi asia on selvä: tällainen teko ei olisi ainoastaan laiton, vaan asettaisi käskyä noudattavat armeijan jäsenet mahdollisesti rikossyytteeseen”, Ackerman kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan The New York Timesissa.

Hän arvioi Trumpin viittaavan kansallisella hätätilalla vuoteen 2011, jolloin Al Qaedaan tai Talebaniin liittyvien epäiltyjen terroristien sotilaallinen pidätys sallittiin hätätilaan vedoten.

”Vaikka presidentti Trump on esittänyt väitteitä ”terroristeista”, jotka yrittävät ylittää rajan, on kohtuutonta venyttää käyttää tätä ehtoa tukemaan sotilaiden käyttöä operaatioissa Keski-Amerikan epätoivoisia pakolaisia ​​vastaan.”

Ackerman sanoo, että jos presidentti julistaa kansallisen hätätilan, edustajainhuoneella on perustuslain mukaan oikeus kumota se välittömästi.

”Koska presidentin julistus olisi suora vastaus siihen, ettei kongressi ole antanut rahaa muurille, on vaikea uskoa, että senaatin enemmistö tukisi häntä.”

Ackerman varoittaa myös Trumpin omapäisen toiminnan mahdollisista seurauksista.

”Todennäköisesti hän valitsisi kaikkein vastuuttomimman tien ja julistaisi kansallisen hätätilan tviitillä. Tästä kaikesta voi seurata paljon vakavampi kriisi kuin mikään maahanmuuttoon liittyvä hätätila, joka presidentillä on mielessään. Laista piittaamaton presidentti pakottaisi armeijan valitsemaan määräystensä ja oikeusvaltioperiaatteen välillä pienessä kotimaan politiikan asiassa.”

Varapresidentti Mike Pencen neuvottelut demokraattien kanssa päättyivät lauantaina tuloksettomina muuriasiassa.

Kalifornian demokraattisenaattori Adam Schiff sanoi sunnuntaina, ettei demokraateilla ole aikomustakaan antaa asiassa periksi.

”Jos suostuisimme Trumpin vaatimukseen, hän sulkisi hallinnon joka kerta, kun haluaa jotakin. Meillä ei ole varaa toimia niin”, hän sanoi CNN:n mukaan.

Liittovaltion hallinto on ollut rahakiistan vuoksi osittain suljettuna joulukuun 22. päivästä lähtien. Hallinnon sulun myötä 800 000 hallinnon työntekijää on ollut palkatta.

Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi on kertonut demokraattien tuovan edustajainhuoneeseen ensi viikolla lakiesityksiä, joilla sulku pyritään purkamaan edes osittain. Sulun jatkuminen merkitsee Pelosin mukaan muun muassa sitä, ettei amerikkalaisten veronpalautuksia voida maksaa ajallaan.

