Lopultakin: Ruotsiin syntymässä hallitus – ”Lähes selvää”

Ruotsissa ollaan viimein lähellä hallituksen syntymistä syyskuisten valtiopäivävaalien jälkeen.

Hallituksen muodostaminen on ollut vaikeaa. Nyt muodostumassa on sosiaalidemokraattien, vihreiden, keskustan ja liberaalien yhteenliittymä. Hallituksen ohjelma on pääosin sovittu, Sveriges Radio kertoo, mutta puolueiden päätöselimet eivät vielä ole hyväksyneet hallituspohjaa.

”Lähes selvää”, uskaltaa Sveriges Radio kommentoida tilannetta.

Yhteistyö sosiaalidemokraattien ja ympäristöpuolueen eli vihreiden kanssa jakaa mielipiteitä keskustassa ja liberaalipuolueessa. Molemmat liberaalipuolueet kokoontuvat päättämään asiasta ennen ensi keskiviikkoa, jolloin parlamentin on jälleen määrä äänestää mahdollisesta pääministeristä.

Sosiaalidemokraatit ja keskusta ovat lehtitietojen mukaan päässeet keskenään sopuun muun muassa työlainsäädännön muutoksista. Keskusta pyrkii lainsäädännön keventämiseen.

Marraskuussa Ruotsin valtiopäivät teki historiallisen päätöksen äänestämällä puhemiehen pääministeriehdokasta, kokoomuspuolueen puheenjohtajaa Ulf Kristerssonia vastaan.

