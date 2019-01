Salasiko Donald Trump yksityiskohdat Putin-tapaamisista? Ex-suurlähettiläs: ”Ei mitään järkeä”

Useat entiset amerikkalaiset virkamiehet ja ex-diplomaatit ihmettelevät, miksi presidentti Donald Trump haluaa salata yksityiskohdat Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa käymistään keskusteluista.

Asia tuli julkisuuteen, kun Washington Post uutisoi lauantaina, ettei yhdestäkään Trumpin ja Putinin tapaamisesta ole olemassa edes salaiseksi luokiteltuja asiakirjoja ja ainakin yhden kerran Trump on takavarikoinut oman tulkkinsa muistiinpanot.

Lehden haastattelemien virkamiesten mukaan Trumpin toiminta on outoa ja poikkeaa täysin aikaisempien presidenttien toiminnasta.

”Se ei ole vain epätavallista, vaan myös järkyttävää. Trump halvaannuttaa neuvonantajiensa toiminnan, ja heidän työnsä on auttaa presidenttiä. Lisäksi tällainen varmasti antaa Putinille paljon suuremmat mahdollisuudet manipuloida Trumpia”, Yhdysvaltain entinen varaulkoministeri, nykyinen ulkopolitiikan analytikko Strobe Talbott kommentoi.

Yhdysvaltain entinen Moskovan-suurlähettiläs Michael McFaul pitää Trumpin toimintaa ennen kuulumattomana.

”Ongelma on se, että Trump ei ole ulkopolitiikan asiantuntija. Esimerkiksi Helsingissä hänellä ei ollut aavistustakaan, mistä Putin puhui viitatessaan MLAT-tietojenvaihtosopimukseen. Trump tarvitsee neuvonantajia, heidän jättämisessään ulkopuolelle ei ole mitään järkeä”, McFaul kommentoi Twitterissä.

Hän kertoo omista kokemuksistaan presidentti Barack Obaman hallinnon aikana ja sanoo olleensa useita kertoja mukana Obaman tapaamisissa Putinin ja Venäjän pääministeri Dimitri Medvedin kanssa.

”Mukana oli aina pieni joukko asiantuntijoita ja sihteeri tekemässä muistiinpanoja.”

Donald Trump kiisti lauantai-iltana Fox Newsille salanneensa tietoja tapaamisistaan Putinin kanssa.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Eliot L. Engel sanoo, että komitea aikoo selvittää asiaa.

”Helsingistä on jo kuukausia, emmekä vieläkään tiedä, mitä tapaamisessa tapahtui. Se on tyrmistyttävää”, hän sanoo lausunnossaan ja viittaa Trumpin ja Putinin tapaamiseen Helsingissä viime kesänä.

New York Times kertoo, että myös liittovaltion poliisilla FBIlla on käynnissä tutkinta siitä, onko Donald Trump työskennellyt salaa Venäjän hyväksi ja vaarantanut maansa kansallisen turvallisuuden.

I admire your effort. But here's the problem. Trump is not an expert on foreign policy. In Helsinki, for instance, he had no idea what Putin was referring to when he mentioned the MLAT treaty. Trump needs advisors to do this part of the job. Cutting them out makes no sense. https://t.co/hc7C9zHIsC — Michael McFaul (@McFaul) January 13, 2019

Obama briefed me after every one of these meetings. He was not lying to me because he was not trying to run some Russia policy independent from the rest of his administration. Obama also does not lie. I also debriefed translators. (Translators with Putin are always present) https://t.co/oxqsGw6N80 — Michael McFaul (@McFaul) January 13, 2019

I participated in many meetings between Obama and Putin and Medvedev. We always had a small group of advisors and a notetaker (often me). After one-on-one pull asides, Obama would brief me and then I would give readouts to other senior officials. Translators also debriefed me. pic.twitter.com/wrj1E5XvSN — Michael McFaul (@McFaul) January 13, 2019

