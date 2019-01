Macronilta suora vastaus keltaliiveille: Solidaarisuusvero ei tule takaisin – nyt käynnistyy ”suuri kansallinen keskustelu”

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on julkaissut avoimen kirjeen ranskalaisille keltaliivien yhä osoittaessa mieltään hänen hallitustaan vastaan. Päätöksiään Macron ei suostu pyörtämään, vaan presidentti haluaa käynnistää valtavan, kaksi kuukautta kestävän ”suuren kansallisen keskustelun” 35 kysymyksellä.

Keltaliivien yksi keskeisimmistä vaatimuksista on ranskalaislehti Le Monden mukaan ollut solidaarisuusveroksi kutsutun varallisuusveron palauttaminen. Vero on kohdistunut niihin ranskalaisiin, joilla on varallisuutta yli 1,3 miljoonaa euroa.

Macron korostaa, että verot ovat ranskalaisen solidaarisuuden keskiössä.

”Mutta liian korkea verotus riistää taloudeltamme resursseja, joita voitaisiin hyödyntää investointeina yrityksiin ja jotka näin loisivat työpaikkoja ja kasvua. Se riistää myös työntekijältä työnsä hedelmän. Me emme palaa niihin korjaaviin päätöksiin, joilla olemme rohkaisseet investoimaan ja tehneet työtä kannattavaksi”, Macron kirjoittaa.

”Ranska ei ole niin kuin muut maat. Epäoikeudenmukaisuuden kokemus on vahvempi kuin muualla. Tarve yhteiseen apuun ja solidaarisuuteen on vahvempi. Meillä he, ketkä tekevät työtä rahoittavat eläkeläisten eläkkeet. Meillä suuri joukko kansalaisia maksaa tuloistaan veroja, joskus raskaastikin, joka vähentää epätasa-arvoa. Meillä koulutus, terveys, turvallisuus ja oikeus ovat kaikkien saatavilla tilanteesta ja varallisuudesta riippumatta. Elämän vaikeudet kuten työttömyys ovat ylitettävissä kiitos kaikkien ponnistelujen”, presidentti vetoaa ranskalaisiin.

LUE MYÖS: +100 €/kk minimipalkkaan – Ranskan Macron teki kalliin lupauksen keltaliiveille

Ranskalaisilta hän sen sijaan kysyy, miten verotuksesta voitaisiin tehdä reilumpaa ja tehokkaampaa ja mitä veroja tulisi alentaa ensimmäisenä. Macron myös huomauttaa, ettei verotusta voi alentaa leikkaamatta julkisia menoja: ”mitä säästöjä mielestänne pitäisi priorisoida”, hän kysyy.

”Ehdotan ja käynnistän tänään suuren kansallisen keskustelun, joka kestää maaliskuun 15. päivään saakka”, Macron kirjoittaa.

Macronin kirje on tarkoitus julkaista ranskalaisissa sanomalehdissä. Macron kertoo, että hänen kysymyksiinsä voi antaa vastauksia kunnan- ja kaupungintaloissa tai internetissä.

