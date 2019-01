May varoitti brexitin kannattajia vakavasti – Ratkaiseva äänestys Britanniassa

Britannian pääministeri Theresa May vetosi kansanedustajiin ratkaisevan äänestyksen aattona EU:n kanssa neuvotellun erosopimuksen hyväksymisen puolesta. Hänen mukaansa se on ainoa tapa varmistaa, että brexit toteutuu ja ettei Britannia eroa ilman sopimusta.

Parlamentin alahuone äänestää tiistai-iltana sopimusluonnoksesta ja tulevia suhteita hahmottelevasta julistuksesta. Mayn pitäisi saada taakseen yli puolet äänestävistä 639 kansanedustajasta, mikä näyttää epätodennäköiseltä.

Hallitus saattaa jäädä jopa yli sadan äänen päähän enemmistöstä. Sopimusta vastaan uhkaa opposition lisäksi äänestää osa konservatiiveista, lähes sata kovan linjan brexitin ajajaa ja runsaat kymmenen EU-jäsenyyden tukijaa.

”Sopimukseton brexit on vakava riski, mutta seurattuani Westminsterin tapahtumia seitsemänä viime päivänä arvioni on, että todennäköisempi tulos on parlamentin halvaantuminen. Se riskeeraisi brexitin toteutumisen”, May totesi.

Euroopan unioni yritti maanantaina tulla Mayta vastaan uusilla vakuutteluilla. EU ilmoitti kirjeen muodossa käynnistävänsä jatkoneuvottelut tulevaisuuden suhteesta mahdollisimman nopeasti, jotta Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajaa koskevaa varajärjestelyä ei tarvitsisi käyttää.

EU korosti, että ”kuten Britannia, EU ei halua varajärjestelyn tulevan voimaan”. Jos niin tapahtuisi, ”se tarkoittaisi ei-optimaalista kauppajärjestelyä kummallekin osapuolelle”. EU muistutti myös, että siirtymäaikaa voi jatkaa, jos aika uhkaa loppua kesken.

EU kieltäytyy kuitenkin avaamasta neuvoteltua erosopimusta ja muuttamasta poliittista julistusta, jossa hahmotellaan EU:n ja Britannian uutta suhdetta brexitin jälkeen.

EU:n edustajat ovat kuukausia välttäneet sanomasta brexitistä muuta kuin pakollisen välttääkseen puuttumasta Britannian sisäpolitiikkaan. EU välttää yhä ottamasta kantaa esimerkiksi siihen, osallistuuko Britannia EU-vaaleihin, jos brexit ei toteudu maaliskuun loppuun mennessä.

Vaikka hallitus kärsisi tappion, Mayn ei uskota eroavan. Hän yrittäisi suostutella EU:ta jatkamaan neuvotteluja.

Ajatushautomo EPC:n analyytikon Larissa Brunnerin mielestä EU voi vielä auttaa Mayta, jos erosopimus kaatuu ja pääministeri järjestää toisen äänestyksen parlamentissa.

”EU voisi tarjota lisää sanoja ja tehdä kosmeettisia muutoksia poliittiseen julistukseen, jotta May näyttäisi saavuttaneen jotain. EU voisi myös varoittaa sopimuksettoman eron tuhoisista vaikutuksista.”

Brunner ei kuitenkaan usko, että EU muuttaisi itse erosopimusta.

Luonnos on mahdollista tuoda kerran tai pari uudelleen parlamenttiin äänestettäväksi. Kansanedustajat voivat yrittää tehdä vaihtoehtoisen suunnitelman.

”Sopimuksen hylkäämisen jälkeinen markkinaturbulenssi voi kääntää brittiparlamentaarikkojen päitä.”

Opposition työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn on luvannut puolueensa pian esittävän luottamuslauseäänestystä. Hallituksen ennakoidaan voittavan mahdollisen äänestyksen.

Häviö johtaisi uusiin parlamentti­vaaleihin. Jos vaaleja ei tule, työ­väenpuolue harkitsee tuen antamista toiselle kansanäänestykselle. Vaalit tai kansanäänestys edellyttäisivät brexitin lykkäystä, mikä vaatii 27 EU-maan suostumuksen.

Jos parlamentti ei hyväksy uusissakaan äänestyksissä sopimusluonnosta, maa voisi lähteä EU:sta ilman sopimusta. Eropäivä on sisällytetty lakiin, joten brexitin lykkäys tai peruminen vaatii lakimuutoksen.