Donald Tuskilta vihjaus briteille: ”Jos sopimus on mahdoton eikä kukaan halua sopimuksetonta eroa niin…”

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker otti tiistaina illalla pahoitellen vastaan brexit-äänestyksen tuloksen Britannian parlamentissa.

”Riski Britannian hallitsemattomasta EU-erosta on kasvanut illan äänestyksellä”, hän kommentoi.

Junckerin mukaan nyt kaadettu erosopimus oli ainoa tapa varmistaa Britannian hallittu ero EU:sta.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk kommentoi äänestystulosta Twitterissä vihjaamalla, että koko brexit pitäisi perua.

”Jos sopimus on mahdoton, eikä kukaan halua sopimuksetonta [eroa], niin kenellä on vihdoin rohkeutta sanoa, mikä on ainoa positiivinen ratkaisu?”, Tusk kysyy.

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is?

— Donald Tusk (@eucopresident) January 15, 2019