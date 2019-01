Brexit-hämmennys leviää Euroopassa: ”Nyt tiedetään mitä britit eivät halua – enää pitäisi tietää mitä he haluavat”

Euroopassa ihmetellään nyt, mitä Britannian parlamentti haluaa brexitiltään. Tiistain äänestyksessä selvisi, mitä brittipäättäjät eivät halua: pääministeri Theresa Mayn neuvottelemaa brexit-sopimusta. Kaikki muu onkin auki.

”Parlamentaarikot ovat tehneet selväksi mitä he eivät halua, mutta eivät sitä, mitä he haluavat”, kysymyksen pukee sanoiksi Saksan ulkoministeri Heiko Maas The Guardianin mukaan.

“Me näemme, että tälle sopimukselle ei ole enemmistön tukea, mutta me emme tiedä, mille enemmistö sitten ON… he haluavat jättää Euroopan unionin tehdäkseen mitä?” kysyy Ranskan eurooppaministeri Nathalie Loiseau.

”Nyt on aika saada selvyys siihen, mitä brittiparlamentaarikot haluavat”, vaatii myös Euroopan parlamentin brexit-ohjausryhmän johtaja, belgialainen Guy Verhofstadt.

Loiseaun ja Maasin mukaan Britannian täytyy nyt selventää muulle Euroopalle, mitä he aikovat. Kumpikaan ei pidä mahdollisena uusia neuvotteluita brexit-sopimuksesta, sillä Mayn saama sopimus oli parasta, mitä EU pystyi Britannialle antamaan.

”Britannian on nyt aika kertoa meille seuraavat askeleet”, sanoo Euractivin mukaan myös EU:n pääneuvottelija Michel Barnier, joka on puoltanut jatkoneuvotteluita.

Loiseau selittää eroamisen vaikeutta brittipoliitikkojen puutteellisilla tiedoilla.

”Tietty joukko brittejä, mukaan lukien brittipoliitikkoja, ei ymmärtänyt mitä EU:n jäsenyys tarkoitti”, hän sanoo Guardianin mukaan.

Suomessa kirjailija Jari Tervo on ottanut asiaan kantaa alla näkyvällä Twitter-kuvalla. Juttu jatkuu twiitin jälkeen.

Englantilaiset haluavat edetä brexit-asiassa hyvin päättäväisesti. Nyt vain pitäisi tietää, mihin suuntaan. #BrexitVote pic.twitter.com/N3T0IJ8pFO — Jari Tervo (@JariTervo1) January 15, 2019

Ison-Britannian vaihtoehdot

Kun Mayn neuvottelema brexit-sopu on nyt hylätty, on Britannialla edessä muutama mahdollinen etenemistie. Ensimmäinen määrittävä kysymys on keskiviikkona järjestettävä luottamusäänestys. Jos May saa äänestyksessä epäluottamuksen, Britannian nykyisellä konservatiivihallituksella tai jollain muulla hallituskokoonpanolla on 14 päivää aikaa saada uudessa äänestyksessä luottamus puolelleen, BBC kertoo. Jos näin ei käy, maahan julistetaan ennenaikaiset uudet vaalit.

Jos May selviää luottamusäänestyksestä ja saa jatkaa, hallituksella on muutamia vaihtoehtoja. Ohessa viisi BBC:n listaamaa polkua.

1. “No deal” eli sopimukseton brexit

Jos muihin toimiin ei ryhdytä, brexit toteutuu maaliskuun lopussa sopimuksettomana tai ”hallitsemattomana”. Tämän määrittävät nyt myös EU:n säännöt. Vaihtoehto tekisi Britanniasta EU:n silmissä Venäjän kaltaisen “kolmannen maan” ja lopettaisi tavaroiden ja ihmisten vapaan liikkumisen Britannian ja EU:n välillä.

2. Uudet brexit-neuvottelut

Brittihallitus voi esittää EU:lle uuden erosopimuksen neuvottelua. EU-johtajat suhtautuvat vaihtoehtoon nihkeästi, kuten yllä kerrotaan. Vaihtoehto myös vaatisi brexitin viivästyttämistä, mikä vaatii kaikkien EU-maiden hyväksynnän.

3. Uusi kansanäänestys

Hallitus voi lainsäädännöllisin keinoin määrätä Britanniaan uuden kansanäänestyksen, jossa yksi vaihtoehto olisi brexitin peruminen. Tämäkin vaihtoehto vaatisi BBC:n mukaan brexitin lykkäämistä, koska aika on loppumassa kesken.

4. Uudet vaalit

Hallitus voi hakea kansan hyväksyntää Mayn sopimukselle julistamalla maahan uudet vaalit. Jos konservatiivit voittaisivat vaalit, sopimus voisi mennä läpi parlamentissa.

5. Muita vaihtoehtoja

Eurooppalaisen tuomioistuimen mukaan Iso-Britannia voi yksipuolisesti perua brexitin niin halutessaan – mikä kuitenkin asettaisi kansanäänestyksen ja demokratian kyseenalaiseksi. Lisäksi Theresa May voi päätyä eroamaan, jolloin konservatiiveissa etsittäisiin uutta johtajaa. Brexit-vaihtoehdot jäisivät sinänsä ennalleen.

LUE LISÄÄ:

”Britannia jättää lopullisesti EU:n sisämarkkinat – myrkkyä 15 000 suomalaisyritykselle”

Donald Tuskilta vihjaus briteille: ”Jos sopimus on mahdoton eikä kukaan halua sopimuksetonta eroa niin…”

Ex-diplomaatti: Brexit-sekoilu ei ole enää Britannian sisäinen asia – ”EU:n tutkittava kansanäänestyksen mitätöimistä”

Brexit: Historiallisen tappion kärsinyt May saanee jatkaa – miten umpisolmu aukeaa?