EK-johtaja: Brexit-tilanteessa tasan 3 vaihtoehtoa – ”Maysta pitää kehittyä taikuri”

Elinkeinoelämän keskusliiton Brysselin-toimiston johtaja Taneli Lahti kirjoittaa EK:n blogissa, että Ison-Britannian pääministeri Theresa May on hoitanut ”saamaansa mahdotonta tehtävää niin hyvin kuin ylipäätään mahdollista”.

Lahti on monen eurooppalaisvaikuttajan kanssa samoilla linjoilla siinä, että suuri kysymys on nyt, mitä Britannia oikein tavoittelee. Brittipäättäjät torjuivat tiistain äänestyksessä Mayn neuvotteleman brexit-sopimuksen.

Keskiviikkona järjestetään luottamusäänestys Mayn asemasta. Lahti ennustaa Mayn selviävän siitä ”jälleen kerran”. Tämän jälkeen vaihtoehtoja on Lahden mukaan kolme.

”Mayn pitää esittää parlamentille maanantaina uusi vaihtoehto. Mahdollisuuksia on tasan kolme. Hän voi tuoda parlamentille saman sopimuksen uudestaan, vähän ehostettuna. Hän voi myös todeta, että kaikki on jo yritetty, jäljellä on vain valmistautuminen lähtöön ilman sopimusta. Tai hän voi ehdottaa koko eron perumista. Minkä ikinä polun hän valitseekin, EU 27 tulee vastaan ja suostuu tarvittaessa pieneen lisäaikaankin. Mutta Britannian parlamentissa ei ainakaan vielä ole enemmistön tukea millekään näistä vaihtoehdoista. Maysta pitää kehkeytyä urhean ja suoraselkäisen pääministerin lisäksi vielä taikuri”, Lahti kirjoittaa.

Jos May saa äänestyksessä epäluottamuksen, Britannian nykyisellä konservatiivihallituksella tai jollain muulla hallituskokoonpanolla on 14 päivää aikaa saada uudessa äänestyksessä luottamus puolelleen. Jos näin ei käy, maahan julistetaan ennenaikaiset uudet vaalit. LUE LISÄÄ: Yksi kysymys leviää Euroopassa: Mitä Britannia oikein haluaa?

