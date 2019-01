CNN: Nyt nauraa Vladimir Putin – ”Hässäkkä Britanniassa, epätodellinen tilanne USA:ssa”

Yhdysvaltalainen uutiskanava CNN nostaa analyysissaan esille sen, että sekä Yhdysvaltain että Ison-Britannian poliittinen hämmennys on hyvä uutinen Venäjän presidentille Vladimir Putinille.

Analyysissa todetaan, että jotkut sijoittajat ihmettelevät nyt Britannian parlamentin äänestystä seuraavassa ”hässäkässä”, ovatko britit menettäneet järkensä. Brittipoliitikot hylkäsivät tiistain äänestyksessä pääministeri Theresa Mayn neuvotteleman sopimuksen maan EU-erosta. LUE LISÄÄ: Yksi kysymys leviää Euroopassa: Mitä Britannia oikein haluaa?

Samaan aikaan Yhdysvalloissa on CNN:n mukaan käynnissä ”epätodellinen kansallinen keskustelu” koskien New York Timesin viime viikonloppuna julkaistua uutista. Sen mukaan liittovaltion poliisi FBI on tutkinut jopa, työskenteleekö Yhdysvaltain presidentti Donald Trump salaa Venäjän hyväksi. Trump kiisti asian maanantaina. Analyysin mukaan on poikkeuksellista, että presidentti joutuu ylipäänsä kommentoimaan tällaista asiaa – mikä puolestaan vain lisäsi epätodellista tunnelmaa Washingtonissa. Samaan aikaan Trump on lukkiutunut muurikiistaan, jonka vuoksi osa Yhdysvaltain hallinnosta on ollut kiinni 22. joulukuuta alkaen.

CNN:n mukaan sekä Britannian että Yhdysvaltain tilanteissa on yhteisiä piirteitä: molemmat on nähty protestina perinteistä politiikkaa vastaan. CNN muistuttaa myös, että Venäjää on syytetty sekaantumisesta sekä brexit-äänestykseen että Yhdysvaltain presidentinvaaleihin, joissa Trump valittiin.

Nämä ovat ”käänteentekeviä tapahtumia, jotka lietsoivat länsimaiden nykyistä kriisiä”, CNN kirjoittaa.

Ennen joulua pitämässään suuressa vuotuisessa lehdistötilaisuudessaan Vladimir Putin kommentoi sekä brexitiä että Trumpin presidenttiyttä, BBC kertoi. Putin sanoi, että sekä Yhdysvaltain että Britannian poliitikot eivät kunnioita kansaa, kun kyseenalaistavat brexit-äänestyksen ja Trumpin valinnan.

