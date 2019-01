Brexit: ”No-deal” ei ehkä sittenkään ole Britannian huonoin vaihtoehto – Ekonomisti: ”Molempien etu”

Markkinakommentaattorien mukaan brexit-neuvottelujen ajautuminen umpikujaan ja Britannian lähtö EU:sta ilman sopimusta, eli niin kutsuttu ”no-deal brexit” ei välttämättä olisi huonoin mahdollinen vaihtoehto.

”No-deal brexit olisi tuskallinen lyhyellä aikavälillä, mutta se antaisi liike-elämälle tietynlaista varmuutta, jota tarvitaan. Kun tiedettäisiin varmasti, millaiset tullitariffit ja millaista sääntelyä on tulossa, oltaisiin ainakin kykeneviä tekemään päätöksiä. Nykyinen ajelehtiminen sopii hyvin harvoille parlamentin jäseniä ja perustuslakiasiantuntijoita lukuunottamaa”, Fidelity Internationalin salkunhoitaja Leigh Himsworth kommentoi.

Wolfson-talouspalkinnon saanut tunnettu brittiläinen ekonomisti Roger Bootle sanoo suoraan pitävänsä sopimuksetonta brexitiä todennäköisimpänä vaihtoehtona.

”Rehellisesti sanottuna minulla ei ole aavistustakaan, mitä tulee tapahtumaan, mutta nähdäkseni kaikkein todennäköisin vaihtoehto on no-deal, ja se olisi täysin OK Britannialle. Uskon, että kauppasopimus EU:n kanssa olisi tässä tapauksessa täysin mahdollinen heti, kun brexit-hässäkkä on ohi: se on molempien osapuolten etu”, EU- ja eurokriitikkona tunnettu Bootle ennakoi.

Hän pitää mahdollisena myös pääministeri Theresa Mayn eroa ja koko brexit-prosessin lykkääntymistä.

”Kaikki on mahdollista.”

Sveitsiläisen varainhoitotalo Pictet’n asiantuntijat pitävät brexitin lykkääntymistä todennäköisimpänä.

”Kaiken kaikkiaan koko brittiparlamentti tuntuu olevan no-deal brexitiä vastaan, mutta kysymys kuuluu, miten pitkälle parlamentaarikot ovat valmiita kompromisseihin sen välttämiseksi”, Pictet’n ekonomisti Thomas Costerg ja valuuttastrategi Luc Luyet kirjoittavat katsauksessaan.

He ovat Roger Bootlen kanssa samaa mieltä siinä, että lopulta kauppasopimus EU:n kanssa syntyy.

”No-deal brexitin mahdollisuutta ei pidä aliarvioida. Neuvottelut Labour-puolueen kanssa tulevat olemaan vaikeat ja voi käydä niin, että Britannia huomaa lähtevänsä EU:sta ilman sopimusta. Pitkän aikavälin näkemyksemme on, että Britannian pitää tiiviit kauppasuhteet EU:hun tapahtui mitä tahansa.”

Theresa Mayn seuraava aikaraja maanantaina

BNP Paribas’n pääekonomisti William De Viljder pitää no-dealia huonona sekä brittien että EU:n kannalta.

”Se ei ole kummankaan intresseissä. Talouskasvu on jo muutenkin hidastumassa sekä Euroopassa että globaalisti. Lisäksi se aiheuttaisi poliittisen ongelman Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajan kanssa”, hän kirjoittaa blogissaan.

Brittiparlamentti hylkäsi Theresa Mayn brexit-sopimuksen tiistaina. May selvisi keskiviikon luottamusäänestyksestä, mutta hänen on maanantaina esitettävänsä B-suunnitelmansa parlamentille.

Luottamuslausekeskustelussa May ei sulkenut pois mahdollisuutta, että Britannia pyytäisi EU:lta brexitin lykkäystä jatkoajan saamiseksi neuvotteluille. Päätökseen tarvitaan 27 EU-maan suostumus.

Saksan liittokansleri Angela Merkel sanoi tänään lauantaina tekevänsä töitä ”viimeiseen asti”, jotta brexit-sopimus saataisiin aikaan.

”Meidän on kannettava vastuumme ja vietävä eroprosessi läpi vastuullisesti niin, ettei ihmisten tarvitse 50 vuoden päästä katsoa taakseen päitään pudistellen, koska emme pystyneet tekemään kompromissia”, Merkel sanoi uutistoimisto Bloombergin mukaan.

