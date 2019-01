Tutkija Donald Trumpin ”merkittävästä ilmoituksesta”: ”Hätätilan julistaminen todennäköisin tie ulos”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump esittää väliaikaista suojelua laittomille siirtolaisille vastineeksi Meksikon rajamuurin yli viiden miljardin dollarin rahoituksesta.

Trump kertoi lauantai-iltana Suomen aikaa televisioidussa puheessaan antavansa kolmen vuoden jatkoajan Daca-ohjelmalle, joka suojelee laittomasti maahan tulleita siirtolaislapsia. Lisäksi hän lupasi 300 000 karkotusta odottavalle siirtolaiselle kolmen vuoden jatkoajan oleskella maassa. Hän kuvaili puhettaan etukäteen ”merkittäväksi ilmoitukseksi”.

Demokraatit tyrmäsivät Trumpin ehdotuksen jo lauantaina. Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi totesi jo ennen presidentin puhetta pitävänsä epätodennäköisenä, että mikään ehdotus menisi läpi edustajainhuoneessa.

Senaatin demokraattiryhmää johtava Chuck Schumer kuvasi Trumpin aloitetta ”panttivankitilanteeksi”.

”Presidentti itse on aikaisemmin poistanut muun muassa Daca-ohjelman tarjoaman suojelun. Se, että hän nyt lupaa palauttaa jotakin muurin rahoitusta vastaan ei ole kompromissi vaan panttivankitilanne”, hän sanoi lausunnossaan CNN:n mukaan.

Eurasia Groupin perustaja ja johtaja, New Yorkin yliopiston professori Ian Bremmer arvioi, että tilanteessa ajaudutaan Trumpin jo muutamaan kertaan väläyttämään kansallisen hätätilan julistamiseen.

”Kansallisen hätätilan julistus, jonka tuomioistuimet kuitenkin peruuttavat, antaa mahdollisuuden avata hallinto uudelleen ja on todennäköisin tie ulos”, hän tviittaa.

Declaring a National Emergency that gets shut down by the courts but allows the government to reopen is the most likely way out.