Donald Trumpilta heti uusi uhkaus muurikiistassa – Tutkija: ”Lisää vääntöjä edessä kasvavan sekamelskan alla”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump avasi liittovaltion hallinnon väliaikaisesti perjantaina. Samalla hän ilmoitti kuitenkin, että hallintoa uhkaa uusi sulku 15. helmikuuta, jos kongressi ei myönnä rahoitusta Meksikon rajamuurille.

”Jos emme saa reilua sopimusta kongressilta, hallinto joko suljetaan uudelleen 15. helmikuuta tai käytän valtuuksiani hätätilan julistamiseen”, Trump uhkasi muun muassa CNN:n mukaan.

Trump korosti lisäksi Twitterissä, ettei kyseessä ole myönnytys.

”Tässä ei ollut kyse mistään myönnytyksestä. Kyse on siitä, että miljoonien hallinnon sulusta kärsineiden ihmisten asiat saadaan hoidettua. Aikaa on 21 päivän ajan. Jos diiliä ei synny, niin tulee jännittävä tilanne”, hän kirjoitti.

Trumpin esitys hyväksyttiin perjantaina kongressissa, ja hän allekirjoitti sen myöhään samana iltana. Seuraavien viikkojen aikana neuvottelijat yrittävät löytää sovun laajemmasta rajaturvallisuutta ja siirtolaisuutta käsittelevästä paketista.

”Trump sai julistaa asian. Hän esiintyi kompromissihaluisena, vaikka joutui paineen alla antamaan periksi. Pelosin pisteen nousivat. Lisää vääntöjä edessä, kasvavan sekamelska alla”, Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola kommentoi Twitterissä.

Hän kuvailee USAn hallintosulun tarinaa tyypilliseksi.

”Pituuden määrittää kolme asiaa. Sulusta aiheutuvan haitan julkisuus, sulkemisessa aktiivisemman tahon puoluekuri ja yleisen mielipiteen selkeytyminen. Julkisuuden noustessa julkinen mielipide musertaa puoluekurin.”

Liittovaltion hallinnon sulku alkoi 22. joulukuuta.

