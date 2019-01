”Uudesta maailmanjärjestyksestä” varoittaneelta tutkijalta jälleen jäätävä ennuste: ”Putin saa Ukrainan ja Trump Venezuelan”

Ajatushautomo Atlantic Councilin kokenut Itä-Euroopan asiantuntija, ekonomisti ja Boris Jeltsinin venäläishallinnon neuvonantajiin kuulunut Anders Åslund sekä New Yorkin yliopiston professori ja tutkimusyhtiö Eurasia Groupin perustaja Ian Bremmer varoittavat mahdollisesta konfliktista, johon sekä Yhdysvallat että Venäjä ovat osallisina.

”Kun elintaso Venäjällä laskee, presidentti Vladimir Putin tarvitsee pienen ja menestyksessään sodan, jotta pysyy vallassa. Kun erikoissyyttäjä Muellerin tutkinta etenee, presidentti Donald Trump tarvitsee pienen sodan, jotta hän voi vaatia hätätilaan perustuvia valtaoikeuksia”, Åslund kommentoi Twitterissä.

”Se tarkoittaa sitä, että sekä Putin että Trump tarvitsevat kotimaisista syistä sodan ulkomailla. Miksei Venezuelassa”, hän jatkaa.

Maailman johtaviin geopolitiikan asiantuntijoihin kuuluva Ian Bremmer ennustaa vielä suorasukaisemmin.

”Putin saa Ukrainan ja Trump Venezuelan”, hän tviittaa.

Venezuelan parlamentin puhemies Juan Guaido julistautui keskiviikkona maan presidentiksi. Istuvalla presidentillä Nicolas Madurolla on kuitenkin armeijan tuki takanaan. Yhdysvallat on ilmoittanut tukevansa Guaidoa, Venäjä taas Manduroa. Uutistoimisto Reuters kertoi lauantaina, että venäläisiä palkkasotilaita on lähetetty viime päivien aikana Manduron tueksi.

Bremmer arvioi yleisemmin, että geopolitiikassa on käynnissä valtava muutos pois Yhdysvaltain johtamasta totutusta maailmanjärjestyksestä.

”Se alkoi jo vuosikymmeniä sitten, itse asiassa Neuvostoliiton hajoamisesta. Se on nopeutunut ja lisäksi käynnissä oleva geopoliittinen taantuma on syventynyt Donald Trumpin harjoittaman politiikan vuoksi. Tämä tulee varmasti jatkumaan Trumpin presidenttikauden toisella puoliskolla. Jos luemme vain otsikoita, emme saa oikeaa käsitystä siitä merkittävästä muutoksesta, joka on käynnissä maailman tavassa toimia”, hän toteaa Uudelle Suomelle sähköpostikommentissaan.

Bremmerin mukaan Trumpin protektionistinen politiikka on nostamassa Kiinan johtavaksi suurvallaksi Yhdysvaltojen tilalle.

Hän puhui uuden geopoliittisen syklin alkamisesta ja ”uudesta maailmanjärjstyksestä” jo kolme vuotta sitten.

”Geopolitiikassa on syklejä kuten taloudessakin. Edellistä geopoliittista sykliä kutsuttiin toiseksi maailmansodaksi. Nyt olemme uuden syklin alussa. Tämä on vasta alkua, tilanne on kehittymässä paljon pahemmaksi”, hän sanoi tuolloin.

Lue tarkemmin: Hyytävä ennuste ”uudesta maailmanjärjestyksestä”: ”Tämä on vasta alkua”

Suurvaltakonfliktin nosti esiin London School of Economicsin professori, Pulizer-palkittu tietokirjailija Anne Applebaum tämän kuun alussa. Myös hän kiinnitti Bremmerin tavoin huomiota Kiinan asemaan.

”Suurvaltakonflikti on juuri nyt osa kotimaan politiikkaan niin USA:ssa, Venäjällä kuin Kiinassakin. Putin ei epäröi kriisin luomista, jos hän voi siten turvata valta-asemansa ja Putin ei kaikkien tekemistensä jälkeen voi yksinkertaisesti tulla syrjäytetyksi. Trump haluaa yhteenottoa egonsa ja poliittisen profiilinsa vuoksi. Mitä Kiinaan ja Yhdysvaltoihin tulee, niin Kiinan presidentti Xi Jinping saattaa jossain vaiheessa ottaa Trumpin kauppapolitiikan henkilökohtaisesti ja aloittaa aseellisen konfliktin esimerkiksi Taiwanissa”, hän ennusti.

Lue lisää: Palkittu professori: ”En muista pelottavampaa hetkeä aikuisikäni ajalta - olemme hyvin lähellä suurvaltakonfliktia”

