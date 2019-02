Tutkijat arvailevat Donald Trumpin seuraavaa vetoa: ”Nato? - Seurauksena rajuja, tempoilevia lisäsatsauksia”

Yhdysvaltain vetäytyminen INF-ydinsulkusopimuksesta on saanut vauhtiin arvailut siitä, mistä kansainvälisestä sopimuksesta presidentti Donald Trump vetää Yhdysvallat pois seuraavaksi.

Muun muassa Yhdysvaltain entinen Moskovan-suurlähettiläs, nykyisin Stanfordin yliopiston professorina työskentelevä Michael McFaul uskoo, että kyseessä voisi olla Nato.

”Mitä seuraavaksi? Nato?” hän tviittaa.

The Trump Withdrawal Doctrine: Trans Pacific Partnership (TPP), Iran nuclear deal, Paris climate accords, UN Human Rights Council, Syria & INF treaty. What's next ? None of these decisions advanced US interests. All made the US look weaker. Next up? The New START Treaty? NATO?

