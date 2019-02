George Sorosilta hyytävä varoitus: ”Jos he eivät herää, Euroopan unioni kaatuu samalla tavalla kuin Neuvostoliitto”

Miljardöörisijoittaja ja poliittinen aktivisti George Soros kehottaa koko Eurooppaa heräämään ja tunnistamaan sitä kohtaavat sisäiset sekä ulkoiset ongelmat. Soros otti Euroopan tilaan ja tulevaisuuteen vahvasti kantaa Project Syndicatessa julkaistussa tekstissään.

Sorosin mukaan Euroopan johtajat tai kansalaiset eivät näytä ymmärtävän, että Euroopassa on meneillään vallankumouksellinen hetki, jonka mahdolliset vaikutukset ovat hyvin laajat ja epävarmat. Soros katsoo, että elämme tällä hetkellä radikaalin epäjärjestyksen aikakautta.

”Euroopan ihmisten täytyy herätä, ennen kuin on liian myöhäistä”, Soros kirjoittaa.

”Jos he eivät herää, Euroopan unioni kaatuu samalla tavalla kuin Neuvostoliitto vuonna 1991.”

Seuraava käännekohta tulee olemaan Euroopan parlamentin vaalit toukokuussa 2019, joissa Euroopan vastaiset voimat saattavat nauttia kilpailuedusta, Soros varoittaa.

Syitä Eurooppa-vastaisuudelle on useita: muun muassa vanhentunut puoluejärjestelmä, joka on voimissaan useissa Euroopan maissa sekä laillisten työkalujen puuttuminen, joilla voitaisiin rangaista jäsenvaltioita, jotka rikkovat Euroopan Unionin periaatteita.

Soros käy mielipidekirjoituksessaan läpi Britannian brexit-tilannetta, Ranskan levottomuutta, Italian hallituksessa istuvaa oikeistopuoluetta ja Saksan äärioikeiston heräämistä.

Näiden lisäksi Itä-Euroopassa on otettu käyttöön maahanmuuton ja demokratian vastaisia käytäntöjä, jotka saattavat asettaa maat, kuten Unkarin ja Puolan polulle kohti EU:n kurinpitotoimia.

Sorosin mukaan Eurooppa-myönteisten puolueiden voittoon on hyvin vaikea uskoa, jos ne eivät laita Euroopan intressejä omiensa edelle.

”Nykyinen johto muistuttaa lähinnä politbyroota, jollainen oli Neuvostoliiton kaatumisen aikana. Se jatkaa vain ukaasien jakamista, aivan kuin ne olisivat yhä oleellisia”, Soros tylyttää.

”Ensimmäinen askel Euroopan sisäisiltä ja ulkoisilta vihollisilta puolustautumiseen on tunnistaa sen uhan suuruus, jota ne edustavat. Seuraava askel on herättää nukkuva Eurooppa-myönteinen enemmistä ja mobilisoida se puolustamaan arvoja, joille Euroopan unioni on perustettu”, Soros kirjoittaa.

”Muuten unelma yhtenäisestä Euroopasta muuttuu painajaiseksi.”

