Donald Trumpilta kova vaatimus Euroopalle – ”Vaihtoehto ei ole hyvä”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaatii eurooppalaisia liittolaisiaan ottamaan vastaan yli 800 Isis-taistelijaa, jotka Yhdysvallat on vanginnut Syyriassa.

”Vaihtoehto ei ole hyvä, sillä meidän olisi pakko vapauttaa heidät emmekä halua katsoa, kuinka he täyttäisivät Euroopan, jonne heidän voi olettaa suuntaavan”, Trump tviittasi lauantaina.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan vangitut Isis-taistelijat ovat tällä hetkellä Yhdysvaltain tukemien kurdijoukkojen vankeina.

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them........

....The U.S. does not want to watch as these ISIS fighters permeate Europe, which is where they are expected to go. We do so much, and spend so much - Time for others to step up and do the job that they are so capable of doing. We are pulling back after 100% Caliphate victory!