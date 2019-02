Kova väite venäläisten salaisesta rahoituksesta Italian äärioikeistolle – Tutkija: ”Matteo Salvini, olet petturi”

Italialaislehti l’Espresso väittää Italian äärioikeistolaisen La Lega –puolueen ja erityisesti Legan johtajan, sisäministeri Matteo Salvinin saaneen kolmen miljoonan euron rahoituksen venäläisiltä eurovaaleja varten.

L’Espresson mukaan rahoitus toteutetaan venäläisen Avangard Oil & Gas – yhtiön ja Italian valtion öljy-yhtiön Enin välisellä diesel-kaupalla.

”Salaisia tapaamisia, sähköposteja, kädenpuristuksia. Toisella puolen pöytää ovat olleet Salvinille uskolliset toimijat, toisella puolella Putinin hallinnon korkea-arvoiset edustajat. Kaiken tarkoituksena tukea Salvinia salaa eurovaaleissa”, lehden jutussa sanotaan.

Venäjään erikoistunut italialaisen La Stampa –lehden toimittaja Anna Zafesova pitää l’Espresson väitettä täysin uskottavana.

”Se on täysin uskottavaa ja myös hyvin todennäköistä. Italialaiset maksavat Moskovan ja Legan likaisten liiketoimien loppulaskun”, hän kommentoi Democratica-lehdelle.

Zafesova huomauttaa samalla, ettei rahoituksen taustalla välttämättä ole presidentti Vladimir Putin, vaan oligarkit, jotka pyrkivät takaisin Venäjän presidentin suosioon.

Kansainvälisen politiikan tutkijat ovat tyrmistyneitä uutisesta.

”Italian varapäämininisteri Matteo Salvini on selvästi halukas hyväksymään venäläiset rahat kampanjalleen. Jos ulkomainen diktatuuri, joka tappaa Ukrainassa ja sekaantuu Euroopan asioihin maksaa sinulle, olet petturi”, tshekkiläisen European values -ajatushautomon toiminnanjohtaja, Venäjän-tutkija Jakub Janda kommentoi Twitterissä.

Salvini, joka ei ole kommentoinut uutista toistaiseksi mitenkään, tunnetaan Italiassa vankkumattomana Vladimir Putinin tukijana, joka on muun muassa ajanut Venäjän vastaisten pakotteiden poistamista.

Toukokuun eurovaalit ovat Salvinille erittäin tärkeät. Hän on ilmoittanut tavoitteekseen koko Euroopan muuttamisen.

”Euroopan muuttaminen on suurin tavoitteemme. Se on ihan kohta ulottuvillamme”, hän linjasi viime viikolla lausunnossaan.

Salvini on viritellyt yhteistyötä eurovaaleja silmälläpitäen ainakin Unkarin Viktor Orbánin, Ranskan Marine Le Penin sekä Tsekin, Puolan ja Itävallan oikeiston kanssa.

Euroopan parlamentin maanantaina julkistaman virallisen ennusteen mukaan Legan odotetaan nousevan Euroopan parlamentin toiseksi suurimmaksi yksittäiseksi puolueeksi. Salvinin johtaman puolueen odotetaan saavan parlamentissa 27 paikkaa, kun Saksan kristillisdemokraattien ennustetaan saavan 29 paikkaa. Populistien ei kuitenkaan uskota edes yhdessä saavan enemmistöä europarlamentissa.

Italian oppositio on turhaan vaatinut Salvinilta selvitystä väitteistä venäläisestä rahoituksesta.

”Salvinin on heti selvitettävä tämä. Jos nämä tiedot vahvistetaan, se on hyvin huolestuttavaa”, Italian parlamentin alahuoneen entinen puhemies Laura Boldrini sanoo.

Pääoppositiopuolue, keskustavasemmistolainen PD muistuttaa lausunnossaan, ettei kyseessä ole ensimmäinen kerta, kun Salvinin ja venäläisten suhteista uutisoidaan.

”Hallituksen on heti otettava kantaa tähän”, puolue vaatii.

Salvinin vaietessa Lega on vastannut lyhyellä kommentilla.

”Emme ota kantaa fantasioihin.”

The Italian Vice-Prime Minister Matteo Salvini.

He is clearly willing to accept Russian money (3 million EUR) for his political campaign. If you are paid by foreign dictatorship which kills in Ukraine and interferes in Europe, you are a traitor. pic.twitter.com/IEXdyK7Z0W

— Jakub Janda (@_JakubJanda) February 22, 2019