Theresa Mayn brexit-käänteelle tyrmäävä vastaanotto: ”Yksi kaikkein edesvastuuttomin päätös, jonka olen nähnyt”

Euroopan parlamentin brexit-seurantaa johtaja Guy Verhofstadt arvostelee kovin sanoin Britannian pääministerin Theresa Mayn päätöstä lykätä brittiparlamentin ratkaisevaa viimeistä brexit-äänestystä.

”Lykkääminen vain lisää lamaannuttavaa epävarmuutta sekä yrityksille että miljoonille kansalaisille kanaalin molemmin puolin. Ole nähnyt monia yllättäviä päätöksiä politiikassa, mutta tämä on yksi kaikkein edesvastuuttomin”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Brittiparlamentin oli määrä äänestää uusista eroehdoista ensi viikolla, mutta May ilmoitti sunnuntaina uutistoimistojen mukaan, että äänestys pidetään ”viimeistään” 12.maaliskuuta.

”Emme tuo merkitsevää äänestystä parlamenttiin alkavalla viikolla, mutta varmistamme, että se tapahtuu 12. maaliskuuta mennessä”, May sanoi saavuttuaan EU:n ja arabimaiden huippukokoukseen Egyptiin.

Jos äänestys pidetään Mayn nyt asettamaan takarajan mukaisesta vasta 12. maaliskuuta, Britannian ero EU:sta on tuolloin vain 17 päivän päässä.

”Positiiviset neuvottelut EU:n kanssa jatkuvat edelleen ja eroaminen 29. maaliskuuta on edelleen mahdollista”, May kommentoi BBC:n mukaan.

Myös Britannian oppositio syyttää Mayta vastuuttomuudesta.

”Äänestyksen lykkääntyminen on vastuuttomuuden huippu. May yrittää hävyttömästi pakottaa parlamentaarikot valitsemaan hänen sopimuksensa ja no-dealin välillä. Parlamentti ei voi sallia tämän tapahtuvan”, työväenpuolueen edustaja Keir Starmer kommentoi BBC:lle.

