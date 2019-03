Unkarin Viktor Orbán sivaltaa myös kokoomusta: ”Hyödyllisiä idiootteja”

Unkarin pääministeri ja Fidesz-puolueen johtaja Viktor Orbán kutsuu ”hyödyllisiksi idiooteiksi” poliitikkoja ja puolueita, jotka haluavat erottaa Fideszin Euroopan parlamentin keskustaoikeistolaisesta EPP-ryhmästä.

”Kaikki eivät ymmärrä tätä, mutta akateemisessa kirjallisuudessa heitä kutsutaan hyödyllisiksi idiooteiksi. He luulevat käyvänsä älykästä taistelua, mutta todellisuudessa he ajavat vastustajien etua”, Orbán sanoo saksalaisen Welt am Sonntag –lehden haastattelussa.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo esitti viikolla Unkarin Fidesz-puolueen erottamista europuolue EPP:stä. Myös Saksan liitokanslerin Angela Merkelin edustamat kristillisdemokraatit eli CDU-puolue on arvostellut Fidesziä voimakkaasti.

EPP:n eurovaalien kärkiehdokkaaksi nimeämä Manfred Weber vaati perjantaina Orbánilta anteeksipyyntöä puolueen mediakampanjan vuoksi. Kampanjassa Fidesz syytti Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckeria ja suursijoittaja George Sorosia laittoman maahantulon kannattamisesta.

Mikäli kokoomus saa esitykselleen kuusi tukijaa, etenee Fideszin erottaminen EPP:n puoluevaltuuston kokoukseen 20. maaliskuuta. Kokous voi äänestää erottamisesta heti tai siirtää sen huhtikuun kokoukseen. Fideszillä on 12 paikkaa EPP:n riveissä EU-parlamentissa.

Lue lisää:

Kansanedustaja: Unkari on muuttunut epädemokratiaksi – ”Valehtelu, pelottelu ja vihan lietsominen ovat yksiselitteisen väärin”

Kokoomus ajaa nyt Orbánin Fideszille potkuja – ”Tänään on deadline”

Nyt riitti Petteri Orpolle: ”Fidesz on mennyt liian pitkälle”