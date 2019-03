Brexitin kohtalo vaakalaudalla tiistaina – Brittiministeri: ”Olemme hyvin vaarallisilla vesillä”

Britannian parlamentti äänestää ensi tiistaina toisen kerran pääministeri Theresa Mayn neuvottelemasta brexit-sopimuksesta. Nordean analyytikko Sanna Kurronen uskoo, että brittiparlamentti tyrmää sopimuksen jo toisen kerran.

”Siinä tapauksessa seuraavana päivänä 13.3. pääministeri May kysyy parlamentin kantaa eroon ilman erosopimusta. Ei-kanta voittaa sen äänestyksen kaikella todennäköisyydellä, sillä parlamentti on jo aiemmin ilmaissut haluttomuutensa eroon ilman erosopimusta. Mikäli edellisistä ehdotuksista ei kumpikaan kelpaa, May ehdottaa lyhyttä lisäaikaa neuvotteluille. Siihenkin sisältyy paljon epävarmuutta. Vaikka todennäköisesti parlamentin enemmistö kannattaa lisäaikaa, parlamentissa voi tulla erilaisia ehdotuksia lisäajaksi, joista äänestetään. Mayn ajatus lyhyestä lisäajasta ei välttämättä kiinnosta enemmistöä, sillä työväenpuolue ajaa täysin erilaista erosopimusta tai uutta kansanäänestystä, joiden valmistelu vaatisi aikaa”, hän kommentoi blogissaan.

Britannian ulkoministeri Jeremy Hunt varoitti sunnuntaina juuri tällaisesta tilanteesta. Hänen mukaansa äänestys antaa brexitin vastustajille mahdollisuuden koko EU-eron kaatamiseen.

”Olemme hyvin vaarallisilla vesillä. Jos brexit halutaan pysäyttää, se voidaan tehdä tyrmäämällä (Mayn neuvottelema) sopimus, saamalla jatkoaikaa erolle ja lopulta järjestämällä toinen kansanäänestys. Kolmen viikon sisällä brexitin vastustajilla on mahdollisuus saavuttaa kaksi näistä kolmesta asiasta, jolloin myös kolmas eli uusi kansanäänestys näyttää todennäköisemmältä”, hän arvioi BBC:n haastattelussa.

Sanna Kurronen puolestaan kysyy, mitä varten mahdollinen brexitin lisäaika oikeastaan on.

”Tämä on varmasti kysymys, joka kiinnostaa EU:ta, jonka yksimielinen hyväksyntä vaaditaan minkään lisäajan saamiseksi. Mikäli Mayllä ei ole mitään konkreettista uutta ehdotusta, joka voisi parissa kuukaudessa ratketa, lisäaika vaikuttaa turhalta. Pari ylimääräistä kuukautta voidaan tietysti käyttää myös sopimuksettomaan eroon valmistautumiseen. Se voi nimittäin tapahtua, vaikka brittiparlamentti sitä ensi keskiviikon äänestyksessä vastustaisikin. ”

Mikäli mistään muusta ei päästä sopuun, Britannia eroaa EU:sta 29.3. ilman erosopimusta.

”Vaikka sen riski on pieni, siihen täytyy valmistautua. Ja se valmistautuminen on jo nyt tullut monille yrityksille kalliiksi etenkin Britanniassa, mutta myös suomalaisten yritysten on varauduttava pahimpaan”, Kurronen varoittaa.

Hän muistuttaa, että Britannian kanssa kauppaa käyvien yritysten on varauduttava kolmansia maita koskeviin vero- ja tullauskäytäntöihin. Myös punnan heikkenemiseen on syytä varautua.

”Nämä huolet koskevat lähes kaikkea tavarakauppaa. EU:n ulkopuolisena maana Britannia ei voi myöskään entiseen tapaan myydä palveluita EU:n alueella toimiville yrityksille kovimman eron toteutuessa. Mm. pankit ovat jo siirtäneet joitain toimintojaan pois Britanniasta. Elintarvikkeisiin ja lääkkeisiin iskee rajaviiveiden lisäksi EU:n tiukat tuoteturvallisuussäännöt. Suomi ei ole merkittävä viejä näissä tuoteryhmissä, mutta Britanniasta tuodaan Suomeen paljon lääkkeitä.”

Britannian parlamentti äänesti brexit-sopimuksesta ensimmäisen kerran tammikuussa. Silloin Theresa Mayn ehdotus hävisi ennätyksellisellä 230 äänellä.

Lue myös:

Lehti: Brexit voi siirtyä vuosilla – EU menetti uskon Theresa Mayhin

Theresa Mayn brexit-käänteelle tyrmäävä vastaanotto: ”Yksi kaikkein edesvastuuttomin päätös, jonka olen nähnyt”

Kela: Näin kova brexit vaikuttaisi Suomessa asuviin britteihin

Suomen lääkevirasto epätietoinen brexitin vaikutuksista – ”Kovin paljon menee viimeisille viikoille”