”Vladimir Putinin ykkösvihollinen” ihmettelee oligarkin vastavetoa pakotteille: ”Kuinka hän maksoi asianajajilleen?”

Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluva alumiinilla rikastunut oligarkki Oleg Deripaska on haastanut Yhdysvaltain valtiovarainministeriön oikeuteen jouduttuaan pakotelistalle viime vuoden huhtikuussa. Asiasta kertoo Financial Times.

Deripaska sanoo joutuneensa pakotelistalle valheellisten huhujen ja vihjailujen vuoksi. Hän ilmoittaa myös kärsineensä mittavia tappioita.

Deripaska joutui pakotelistalle viime vuoden huhtikuussa. Hänen väitetään tehneen yhteistyötä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin entisen kampanjapäällikön Paul Manafortin kanssa. Lue lisää: Venäjältä kova vastaus USA:lle: ”Uusi takaisku suhteille”

Venäjän presidentin Vladimir Putinin ”ykkösviholliseksi” kuvailtu brittiliikemies Bill Browder on kommentoinut uutista Twitterissä.

”Ihmettelen, miten hän maksoi asianajajilleen, kun hänen varansa ovat jäädytettyinä”, Browder toteaa.

Bill Browder on Venäjällä aikaisemmin toiminut sijoittaja, jonka lakimies Sergei Magnitski kuoli moskovalaisessa vankilassa. Browder vetää kansainvälistä Magnitski-kampanjaa ja on saanut useita länsimaita säätämään Venäjän nykyhallinnon vastaisia pakotelakeja ihmisoikeusrikkomusten vuoksi. Häntä on kuvailtu Putinin ”arkkiviholliseksi”, jonka kimppuun Venäjä on pitkään halunnut päästä.

Euroopan unioni, Yhdysvallat, Kanada ja Australia kertoivat perjantaina asettavansa uusia talouspakotteita Venäjää vastaan. Pakotteiden syyksi on kerrottu Venäjän syyksi katsottu aggressio Ukrainan laivaston kolmea alusta vastaan viime marraskuussa. Marraskuun lopussa Venäjä valtasi kolme Ukrainan alusta Krimin rannikolla Kerchin salmella.

Pakotteiden kohteina ovat Venäjän federaation turvallisuuspalvelun ”Krimin tasavallan ja Sevastopolin kaupungin” rajavalvontaosaston varapäällikkö, Asovanmeren puoleiselle rannikolle ukrainalaisten alusten pääsyn estämiseen aktiivisesti osallistuneiden Venäjän rannikkovartioston partioveneiden ja sukellusveneiden torjunta-aluksen kolme päällikköä, venäläisten tarkastuspisteiden kaksi päällikköä sekä Venäjän asevoimien päällikkö, joka on vastuussa alueella, myös laittomasti liitetyssä Krimissä ja Sevastopolissa, toimivista sotilasjoukoista.

Radio Free Europen mukaan Suomi torjui Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n alaisuudessa toimivan rajavartiolaitoksen apulaispäällikön amiraali Gennadi Medvedevin lisäämisen EU:n pakotelistalle. Radio Free Europen saamien tietojen mukaan ollut mukana Venäjän ja Suomen välisessä rajayhteistyössä ja osallistui viime vuonna rannikkovartiostojen arktiseen foorumiin Suomessa.

Venäjän ulkoministeriö vastasi lauantaina toteamalla, ettei Venäjä rikkonut kansainvälistä lakia Kerchin salmen välikohtauksessa, ja Venäjä katsoo turvanneensa tapauksessa vain omia rajojaan.

Venäjän ulkoministeriö ilmoitti samalla, että pakotteet eivät jää vaille vastausta.

”Tekosyy maanmiestemme asettamiseksi Euroopan unionin laittomille pakotelistoille hämmästyttää tekopyhyydellään ja kyynisyydellään”, ministeriön lausunnossa sanotaan uutistoimisto TASSin mukaan.