Donald Trump hyökkäsi Facebookia vastaan – ”Vasemmiston puolella”

USA:n presidentti Donald Trump näkee helposti vihollisia ympärillään eikä epäröi nimetä niitä Twitter-viesteissään. Nyt maininnan sai Facebook, Tivi kertoo, minkä lisäksi Trump ryöpytti somejättiä jopa kansainvälisessä tiedotustilaisuudessa.

CNN kertoo episodista, joka liittyy Valkoisen talon some-päällikköön Dan Scavinoon. Tämä sai maanantaina huomata, ettei pysty enää vastaamaan omalla Facebook-sivullaan oleviin kommentteihin.

Esiin ponnahtaneen ikkunan mukaan Scavinon oikeuksia on rajoitettu, koska hänen viestejään oli raportoitu roskapostina. Facebookin automaattisuodatus arveli Scavinoa botiksi ja löi jarrut päälle. Miehen yhteydenoton jälkeen oikeudet palautettiin ja Facebook pahoitteli tapausta.

Anteeksipyynnöt eivät kuitenkaan lepyttäneet Scavinon esimiestä. Presidentti Trump otti aiheeseen kantaa ainakin kahdesti erittäin kärjekkäästi. Ensimmäinen reaktio oli, että hän selvittää asian.

Myöhemmin päivällä Trump otti vielä tapauksen esiin pitäessään yhteistä lehdistötilaisuutta Brasilian presidentin Jair Bolsonaron kanssa.

”Syrjintää, suurta syrjintää. Jotakin on tekeillä niiden tyyppien parissa, jota pyörittävät Facebookia, Googlea ja Twitteriä, ja meidän pitää selvittää asia perin pohjin.”

Tämäkään ei vielä riittänyt, vaan Trump palasi asiaan Twitterissä.

”Facebook, Google ja Twitter puhumattakaan Korruptoituneesta Mediasta ovat radikaalien vasemmistodemokraattien puolella. Mutta älkää peljätkö, voitamme kuitenkin kuten viimeksikin!”

Facebook, Google and Twitter, not to mention the Corrupt Media, are sooo on the side of the Radical Left Democrats. But fear not, we will win anyway, just like we did before! #MAGA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 19, 2019