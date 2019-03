Brexit: May vetoaa yhä sopimukseen – Macron tylynä: ”Me kaikki tiedämme mitä tapahtuisi”

Ison-Britannian pääministeri Theresa May sanoo vilpittömästi toivovansa, että Iso-Britannia ja EU saavat aikaiseksi sopimuksen brexitistä.

May vierailee parhaillaan Brysselissä tavatakseen EU-maiden johtajia. Samalla hän yrittää neuvotella lisäaikaa brexit-takarajaan 29.3. ja estää näin tilanteen, jossa Iso-Britannia ajautuisi ulos EU:sta ilman sopimusta.

”Toivon vilpittömästi, että voimme tehdä sen [brexitin] sopimuksella. Teen yhä töitä sen eteen, että parlamentti voi hyväksyä sopimuksen, jotta voimme lähteä järjestäytyneesti”, May sanoo Britannian pääministerin kanslian Twitter-tilillä julkistetulla videolla.

”Tärkeintä on, että pystymme toteuttamaan Britannian kansan tahdon”, hän jatkaa.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on BBC:n mukaan varoittanut, että jos brittiparlamentti hylkää ensi viikolla erosopimuksen, Britannia jättää EU:n ilman sopimusta.

”Jos äänestystulos on kielteinen, etenemme ilman sopimusta. Me kaikki tiedämme sen. Ja nyt näinä hetkinä ja päivinä on tärkeää olla selkeä”, Macron sanoo saapuessaan torstain tapaamiseen.

