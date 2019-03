Pääministeri Theresa May antoi brexit-päivityksen parlamentille EU:n päätettyä viime viikolla lisäajasta Britannian erolle. May myönsi, ettei erosopimukselle ole riittävästi tukea sen tuomiseksi kolmanteen äänestykseen.

”Jatkan keskusteluja alahuoneen eri puolilla olevien kollegoiden kanssa tuen rakentamiseksi niin, että voimme äänestää tällä viikolla ja turvata brexitin. Jos emme voi, hallitus on luvannut, että työskentelemme yhdessä alahuoneessa enemmistön löytämiseksi tielle eteenpäin”, May totesi.

Ryhmä eri puolueiden kansanedustajia ajaa esitystä, joka antaisi parlamentille tilaisuuden koeäänestää eri ratkaisuehdotuksista. May sanoi vastustansa yritystä siirtää parlamentille valtaa päättää äänestyksistä. Hän suhtautuu epäilevästi koeäänestyksiin, joilla etsitään enemmistön saavia esityksiä.

”Kun sellaisia on aiemmin yritetty, ne ovat tuoneet ristiriitaisia tuloksia tai eivät tuloksia lainkaan. Britannia on brexit-yhtälössä vain yksi osapuoli ja on olemassa riski, että äänestykset voivat johtaa tulokseen, josta ei voida neuvotella EU:n kanssa”, May sanoi.

LUE MYÖS: Kapina hallituksessa? – Theresa Mayn ministeri väläyttää uutta kansanäänestystä

Hänen mukaansa hallitus ei voi sitoutua parlamentin äänestystulokseen tietämättä, mikä se on. Hän lupasi kuitenkin sitoutua prosessiin rakentavalla tavalla. Mayn kommentti aiheutti naurua parlamenttisalissa.

Vastauspuheenvuorossaan oppositiojohtaja, työväenpuolueen Jeremy Corbyn vaati päätösvallan antamista parlamentille, koska May on epäonnistunut.

”Hän ei voi yhtä aikaa todeta, että hänen sopimuksensa ei saa riittävästi tukea ja samalla estää etsimästä vaihtoehtoa, jolla voisi olla tukea”, Corbyn sanoi.

Parlamentin puhemies on asettanut kolmannen äänestyksen ehdoksi sen, että sopimus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat riittävän erilaisia kuin edellisellä kerralla. Erosopimus hylättiin ensin tammikuussa ja toisen kerran kaksi viikkoa sitten.

LUE MYÖS: ”Sopimukseton brexit tarkoittaisi välittömiä kolhuja Suomelle”

Sopimuksen hyväksyminen on vaikeaa, sillä sitä ovat vastustaneet oppositiopuolueiden lisäksi kovaa brexitiä ajavat konservatiivit ja Pohjois-Irlannin unionistipuolue DUP. DUP:n johtaja Arlene Foster ilmoitti tänään, ettei puolue ole muuttanut kantaansa.

Parlamentin uskotaan hyväksyvän tällä viikolla lakimuutoksen, jolla brexitiä siirretään eteenpäin maaliskuun 29. päivästä. Mayn mukaan pidennys on jo kansainvälisen lain mukaan voimassa Eurooppa-neuvoston tehtyä päätöksen. Jos sopimus hyväksyttäisiin, Britannialla on aikaa 22. toukokuuta asti hoitaa tarvittava lainsäädäntö ja muut erojärjestelyt.

Jos sopimusta ei edelleenkään hyväksytä, EU haluaa tietää Britannian suunnitelmista 12. huhtikuuta mennessä. Britannia voisi saada lisäaikaa painavasta syystä, kuten toisen kansanäänestyksen tai parlamenttivaalien järjestämiseen. Se edellyttäisi osallistumista Euroopan-parlamentin vaaleihin.

LUE MYÖS:

”Pelkään, että kaikki on ohi” – Lehti: Keskustelut Britannian pääministerin erosta alkaneet

Aikaisintaan 12.4.2019 – Nyt tulivat uudet brexit-päivämäärät