Alkuperäisen brexit-päivän äänestys: Taas tyrmäys erosopimukselle

Britannian parlamentti on jälleen äänestänyt nurin EU:n kanssa neuvotellun erosopimuksen. Tällä kertaa äänestyksessä ei ollut tulevia suhteita hahmottava poliittinen julistus. Tulos lisäsi todennäköisyyttä, että Britannia pyytää lisää jatkoaikaa EU:lta.

Brexitin alkuperäisenä toteutuspäivänä Britannian parlamentti ei edelleenkään päässyt yksimielisyyteen erosopimuksesta. Pääministeri Theresa Mayn ajama, EU:n kanssa sovittu erosopimus hylättiin äänin 286-344.

58 äänen ero oli huomattavasti pienempi kuin kahdella aiemmalla kerralla, kun parlamentti on äänestänyt koko eropaketista. Nyt äänestyksessä ei ollut mukana tulevia suhteita koskeva poliittinen julistus. On mahdollista, että hallitus toisi sopimuksen äänestykseen vielä neljännen kerran.

Äänestyksen jälkeen pääministeri May pahoitteli tulosta, varoitti vakavista seurauksista ja viittasi tarpeeseen hakea lisää jatkoaikaa. May muistutti, että parlamentti on hylännyt sopimuksettoman brexitin ja kansanedustajien vaihtoehtosuunnitelmat.

”Tämä hallitus jatkaa hallitusti tapahtuvan brexitin edistämistä, tulosta, jota vaadittiin kansanäänestyksessä”, May totesi.

Sopimuksen hylkääminen on lisännyt merkittävästi mahdollisuutta, että Britannia tarvitsee toisen pidennyksen EU-eron toteutukselle. Koska sopimuksen tulevaisuus on epävarma, Britannia joutuu 12. huhtikuuta mennessä antamaan EU:lle selvityksen aikeistaan. Jos sopimus olisi hyväksytty, EU:n aiemmalla päätöksellä brexitin valmisteluihin olisi ollut aikaa 22. toukokuuta asti.

Pääministeri Theresa May ei saanut puolelleen konservatiivien kovaa brexitiä ajavaa vähemmistöä, vaikka monet aiemmin vastaan äänestäneet muuttivat kantaansa. May lupasi keskiviikkoa eroavansa, jos sopimus hyväksytään, ja hän toisti lähtöpäätöksensä.

May antoi lupauksen, että hallitus antaisi parlamentille merkittävän roolin uuden EU-suhteen neuvottelussa. Ennen äänestystä pääministeri pahoitteli sitä, että Britannia ei lähde tänään EU:sta alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Sopimusta vastaan äänesti hallitusta aiemmin tukenut Pohjois-Irlannin unionistipuolue DUP sekä pääosa opposition kansanedustajista. Suurin oppositiopuolue työväenpuolue vastusti sopimuksen hyväksymistä irrallaan poliittisesta julistuksesta. Puolueen mielestä EU-eroa ei voi hyväksyä ”silmät sidottuina”, tietämättä tulevien suhteiden suuntaa.

Tuloksen julkistuksen jälkeen opposition työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn vaati uusia parlamenttivaaleja.

”Alahuone on ilmaissut selvästi, että tämän sopimuksen pitää muuttua, vaihtoehto pitää löytää. Jos pääministeri ei hyväksy tätä, hänen pitää lähteä, ei epämääräisenä päivänä tulevaisuudessa vaan nyt, niin että voimme päättää maan tulevaisuudesta vaaleissa”, Corbyn sanoi.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen EU-maiden johtajien huippukokouksen 10. huhtikuuta. Jatkoajan myöntämiseksi Britannialla täytyy olla hyvä syy. Lykkäys merkitsisi myös sitä, että Britannian pitäisi osallistua toukokuun Euroopan parlamentin vaaleihin.

Kaikkien 27 EU-maan pitää hyväksyä brexitin takarajan uusi siirto. Jos Britannia ei hae jatkoaikaa tai pyyntö hylätään, sopimukseton lähtö on mahdollista. Parlamentti on aiemmin äänestänyt sopimuksetonta brexitiä vastaan, mutta tuloksella ei ole lain voimaa.

Britannian parlamentti jatkaa maanantaina äänestyksiä kansanedustajien tekemistä vaihtoehtosuunnitelmista, joista mikään ei saanut enemmistön tukea keskiviikon äänestyksessä. Pienimmällä enemmistöllä hävisivät ehdotukset Britannian pysymisestä tulliliitossa ja toisen kansanäänestyksen järjestämisestä.

EU:n kanssa neuvotellussa lähes 600-sivuisessa erosopimuksessa määritellään Britannian erolaskun suuruus, EU-kansalaisten asema Britanniassa ja brittien asema EU-maissa sekä vuoden 2020 loppuun ulottuva siirtymäaika. Siihen sisältyvät myös kiistellyt takuut Pohjois-Irlannin ja Irlannin välisen rajan pitämisestä avoimena, jos siirtymäaikana ei saada neuvoteltua uusia järjestelyjä.

Ohut poliittinen julistus ei ole laillisesti sitova, vaan neuvoa-antava asiakirja. Siinä hahmotellaan brexitin jälkeisiä taloudellisia, poliittisia ja turvallisuuteen liittyviä suhteita, joista on tarkoitus neuvotella brexitin jälkeen siirtymäaikana.

