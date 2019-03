Tutkijat Ukrainan vaaleista: ”Tämä voi tietää huonoa istuvalle presidentille”

Ukrainalaiset äänestävät tänään sunnuntaina presidentinvaaleissa. Uutistoimistojen mukaan toiselle kierrokselle ovat todennäköisesti menossa istuva presidentti Petro Poroshenko ja koomikko ja näyttelijä Volodomir Zelensky.

Aikaisemmin tällä viikolla julkaistun SOCISin gallupin mukaan Zelensky saisi 24, 6 prosentin kannatuksen ja Poroshenko 14,8 prosentin kannatuksen.

Poroshenko on pyrkinyt vähättelemään Zelenskyn asemaa. Hän on todennut CNN:n mukaan pahimman vaalivastustajansa olevan Venäjän presidentti Vladimir Putin.

Tutkijoiden mukaan Zelensky kannattaa kuitenkin ottaa vakavasti. Ajatushautomo Atlantic Councilin kokenut Itä-Euroopan asiantuntija, ekonomisti ja Boris Jeltsinin venäläishallinnon neuvonantajiin kuulunut Anders Åslund sanoo Zelinskyn tehneen vahvan kampanjan.

”Hän on tehnyt modernin sosiaaliseen mediaan nojaavan kampanjan. Tietysti hänen poliittinen kokemattomuutensa huolestuttaa, mutta hän on hyvin erilainen ja vetoaa nuoriin, alle 40-vuotiaisiin äänestäjiin. Hänellä ei ole yksityiskohtaista ohjelmaa, mutta hän ei ole populisti. Enemmän kuin Macron kuin Trump”, Åslund kommentoi BBC:lle.

Muun muassa Venäjään, Ukrainaan ja Valko-Venäjään erikoistunut maariskianalyytikko Alex Kokcharov kiinnittää huomiota äänestysaktiivisuuteen. Hän on jakanut Twitterissä grafiikkaa, jonka mukaan äänestysaktiivisuus on heikompi läntisessä Ukrainassa.

”Tämä voi tietää huonoa istuvalle presidentille Poroshenkolle”, hän kommentoi.

Myös politiikan professori Olga Onuch kiinnittää huomiota samaan asiaan.

”Iltapäivällä kolmelta äänestysaktiivisuus oli sekä odotettua että vuoden 2014 vaaleja vaisumpaa. Tämä todennäköisesti hyödyttää Zelenskyä”, hän tviittaa.

Ensimmäisiä alustavia tuloksia Ukrainasta odotetaan kello 20 jälkeen Suomen aikaa.

Map showing #turnout by region in today’s #Ukraine ’s presidential election at 15:00. Markedly lower figures in western regions, potentially damaging result for the incumbent President Poroshenko: pic.twitter.com/WYQvqQOrVh

IMPORTANT Ukraine Elections Turnout at 3pm lower than expected (& lower than 2014) in western oblasts! This will likely* favour ZELENSKY! But still depends who is turning out in those oblasts young, old, women, men ... @ngumenyuk @bbcukrainian @vasilmir @Reuters @GwendolynSasse pic.twitter.com/wn4Ed2RvrA