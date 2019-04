Yksi asia voi estää Matteo Salvinin kaavaileman yhteenliittymän – ”Esimerkiksi perussuomalaiset on paljon kriittisempi”

Vain kolme eurooppalaisen äärioikeiston edustajaa osallistuu italialaistietojen mukaan maanantaina Milanossa Italian La Lega –puolueen koolle kutsumaan kokoukseen.

La Repubblica –lehti kertoi sunnuntaina, että kokoukseen osallistuvat perussuomalaisten eurovaaliehdokas Olli Kotro, Saksan AfD-puolueen Jorg Meuthen ja tanskalaisen Folkepartin Andres Vistisen. Salvini lähetti alun perin kutsun kaikkiaan 20 puolueelle.

Mediassa on nostettu esiin puolueiden erilainen suhtautuminen Venäjään. Muun muassa ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson kieltäytyi Salvinin kutsusta juuri tästä syystä. Salvinin Venäjä-sympatiat ovat hyvin tiedossa.

”Venäjä on olennainen tekijä monille maille. Sen takia yhteenliittymä ei voi onnistua”, hän kommentoi esimerkiksi Reutersille.

Myös Salvinin johtamaa Legaa edustava europarlamentaarikko Mario Borghezio nostaa saman asian esiin ja mainitsee erikseen perussuomalaiset.

”Tämä on näille liikkeille tyypillistä, esimerkiksi perussuomalaiset on paljon kriittisempi ja huolestuneempi Venäjän suhteen, Lega paljon vähemmän. Salvinilla on edessään suuri haaste yhteisen poliittisen linjan muodostamisessa”, hän kommentoi La Repubblicalle.

Salvinin tavoitteena on muodostaa koko Euroopan laajuinen äärioikeiston yhteenliittymä tuleviin Euroopan parlamentin vaaleihin. Verkkolehti Politicon mukaan yhteenliittymä alleviivaisi yhteisiä kristillisiä arvoja, puolustaisi kansallisia indentiteettejä ja pyrkisi muodostamaan vastavoiman Ranskan ja Saksan dominoinnille Euroopassa.

”Haluamme muuttaa Eurooppaa radikaalisti, samoilla konkreettisilla asioilla, joita olemme toteuttaneet Italian hallituksessa”, Matteo Salvini itse tviittasi viikonloppuna.

Etukäteen suurta huomiota on herättänyt se, että Ranskan Marine Le Pen ja Unkarin Viktor Orbán eivät osallistunut Milanossa järjestettävään kokoukseen. La Lega on korostanut, ettei Orbánia ja Le Peniä ole edes kutsuttu kokoukseen, koska he ovat jo Salvinin liittolaisia.

Legalle ennustetaan kovaa vaalivoittoa toukokuun eurovaaleissa. Euroopan parlamentin helmikuussa julkistaman virallisen ennusteenmukaan Legan odotetaan nousevan Euroopan parlamentin toiseksi suurimmaksi yksittäiseksi puolueeksi ja sen odotetaan saavan parlamentissa 27 paikkaa, kun Saksan kristillisdemokraattien ennustetaan saavan 29 paikkaa. Populistien ei kuitenkaan uskota edes yhdessä saavan enemmistöä europarlamentissa.

