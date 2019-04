Donald Tusk EU:n ja Kiinan kokouksesta: ”Tämä on läpimurto”

Euroopan unioni ja Kiina avaavat keskustelun teollisuustuista.

”Tämä on läpimurto. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Kiina on suostunut osallistumaan tähän [Maailman kauppajärjestö] WTO:n uudistamisen tärkeään osaan”, sanoi Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk tiistaina tiedotustilaisuudessa Brysselissä.

EU ja Kiina pitivät Brysselissä yhteisen kokouksen. Keskustelussa olevat asiat heijastelivat huolia, joita EU:lla on Kiinaa kohtaan.

Yhtenä tuloksena on se, että osapuolet pyrkivät sopimaan kansainvälisistä säännöistä teollisuustuille. Kyse on WTO:n puitteissa tapahtuvasta sääntötyöstä.

EU:n huolena on ollut jo pitkään kiinalaisten yritysten valtiontuista saama kilpailuetu.

Osapuolet sopivat myös, että ”ei pitäisi olla pakotettua teknologiansiirtoa.”

Osapuolet sopivat myös saavansa laajaa investointisopimusta koskevat neuvottelut vuoden 2020 loppuun mennessä.

EU:lle tärkeistä maantieteellisistä merkinnöistä on tarkoitus sopia tämän vuoden loppuun.

EU ilmaisi myös tukensa sille, että Kiina jouduttaa liittymistään WTO:n julkisia hankintoja koskevaan sopimukseen.

Kiinan pääministeri Li Keqiang korosti tasapuolisuutta yritysten kohtelussa viitaten muun muassa 5G-verkkoihin.

”Me toivomme, että kiinalaiset yritykset saavat tasavertaisen kohtelun Euroopassa.”

