Trump-tutkintaa koskenut raportti kuohuttaa – Tutkija: ”Kuinka alas Yhdysvaltain presidentti voi vajota?”

Yhdysvaltain oikeusministeriön torstaina julkistama raportti erikoissyyttäjä Robert Muellerin tutkinnasta kuohuttaa rajusti Yhdysvalloissa. Demokraatit ovat vaatineet jopa oikeuministeri oikeusministeri William Barrin eroa.

Barr korosti torstaina pitämässään lehdistötilaisuudessa useaan otteeseen, että raportti vapauttaa presidentti Donald Trumpin syytöksistä. Erikoissyyttäjä Muellerin tehtävä oli selvittää Trumpin kampanjan yhteyksiä Venäjän kanssa sekä epäilyjä, joiden mukaan Trump olisi syyllistynyt oikeuden estämiseen. Lue myös: Raportti: Venäjä osallistui USA:n vaaleihin, mutta Trump ei syyllistynyt vehkeilyyn – presidentti juhlii Twitterissä

”Muellerin löydökset ovat erittäin häiritseviä ja herättävät vakavia kysymyksiä Trumpin kyvystä toimia Yhdysvaltain presidenttinä”, demokraattiedustaja Norma Torres sanoi lausunnossaan.

Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi ja senaatin demokraattiryhmää johtava Chuck Schumer sanoivat omassa lausunnossaan tutkinnan antavan kuvan presidentistä, joka valehtelee ja käyttäytyy sopimattomasti.

Ajatushautomo Atlantic Councilin kokenut Itä-Euroopan asiantuntija, ekonomisti ja Boris Jeltsinin venäläishallinnon neuvonantajiin kuulunut Anders Åslund pitää tutkinnan tuloksia raskaina Trumpin kannalta.

”Muellerin raportissa on todella vahingollisia todisteita. Voiko edustajainhuone olla aloittamatta virkasyyteprosessia, kun on olemassa näin paljon todisteita läheisestä yhteistyöstä Trumpin kampanjan ja Kremlin välillä”, hän kysyy Twitterissä.

Donald Trump itse pitää tutkintaa voittona. Samalla hän kuvailee koko prosessia Valkoisesta talosta raportoivien toimittajien osalta ”nolommaksi tapaukseksi ikinä”.

Åslund pitää presidentin lausuntoa ennen kuulumattomana.

”Kuinka alas Yhdysvaltain presidentti voi vajota?”

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola arvioi raportin olevan ”kolmosen luokkaa” asteikolla, jossa 1 olisi Trumpin kannalta tuhoisa ja 5 Trumpille täysin erinomainen.

”Muellerin raporttia lukiessa mietin vaalilainsäädäntöä myös Suomessa. Yhdysvaltojen vaalilaki kieltää ”materiaalisen avun” saamisen ulkomailta. Suomen vaalilaki on väljempi ja sallii avun ulkomaisilta yksityistahoilta ja yhteisöiltä”, hän kommentoi Twitterissä.

