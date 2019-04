Pohjois-Irlannin ammuskelua tutkitaan terroritekona - Silminnäkijä: ”Naamioitu mies pysähtyi ja alkoi ampua”

29-vuotias toimittaja Lyra McKee on kuollut Pohjois-Irlannin Londonderryssä mellakointien yhteydessä sattuneessa ammuskelussa.

”Naamioitunut mies pysähtyi ja alkoi ampua”, tapauksen silminnäkijä Emmet Doyle kertoo The Irish Timesin mukaan.

Poliisi syyttää tapahtumista katolilaisia tasavaltalaisia, jotka kannattavat Irlannin tasavallan ja Britanniaan hallinnollisesti kuuluvan Pohjois-Irlannin yhdistymistä. Protestantit eli unionistit kannattavat Pohjois-Irlannin säilymistä osana Britanniaa.

”Uusi IRA on hyvin todennäköisesti vastuussa tästä. Se on pääasiallinen tutkintalinjamme”, ylikonstaapeli Mark Hamilton kertoo Irish Timesille.

Uudella IRA:lla tarkoitetaan Irlannin tasavaltalaisarmeijaa IRA:ta, joka lopetti aseellisen toimintansa vuonna 2005.

Levottomuudet alkoivat kiirastorstaina. Pääsiäisenä Pohjois-Irlannissa vietetään vuoden 1916 brittihallintoa vastustaneen kansannousun vuosipäivää. Kansannousun seurauksena Irlannissa syttyi itsenäisyyssota vuonna 1919. Irlantilaiset voittivat, ja Irlannista tuli vapaavaltio vuonna 1922. Pohjois-Irlannin jääminen osaksi Britanniaa oli osa rauhansopimusta. Brexit on kiristänyt Pohjois-Irlannin tilannetta.

”Uhkataso Pohjois-Irlannissa on ollut vakava jo vuosien ajan. Ja se pysyy edelleen vakavana. Olen nähnyt väkivaltaisia hyökkäyksiä viime heinäkuusta lähtien, ampumavälikohtauksia ja pommi tammikuussa. Ja nyt tämä. Valitettavasti tämä on nyt todellisuutta”, Hamilton kommentoi.

Britannian tiedustelupalvelu MI5 arvioi vuosi sitten, että terrori-isku Pohjois-Irlannin alueella on erittäin todennäköinen. Torstaina tapahtunutta ammuskelua tutkitaan poliisin mukaan terroritekona.

Brexit aiheuttaa jännitteitä, koska se on niin sanotun pitkäperjantain sopimuksen vastainen. Pitkäperjantain sopimuksessa Pohjois-Irlanti jäi asukkaiden enemmistön tahdon mukaisesti Britannian hallintaan, mutta sopimuksen mukaan asemaa harkittaisiin uudelleen, jos enemmistön mielipide muuttuu. Brexit on ristiriidassa sopimuksen perusajatuksen kanssa, sillä enemmistö pohjoisirlantilaisista äänesti Britannian EU-eroa vastaan. Lisäksi brexit on vastoin Irlannin tasavallan toiveita.