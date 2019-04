Vaatimukset Donald Trumpin virkasyytteestä kovenevat – Oikeustieteilijä: ”Lykkäämisessä ei enää ole mitään järkeä”

Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivä senaattori Elizabeth Warren vaatii presidentti Donald Trumpin asettamista virkasyytteeseen erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkinnan vuoksi.

”Muellerin raportti osoittaa faktojen kautta, että vihamielinen ulkomainen hallitus hyökkäsi vuoden 2016 vaaliemme kimppuun auttaakseen Donald Trumpia ja Donald Trump otti tuon avun vastaan. Noustuaan valtaan Donald Trump häiritsi tutkintaa tuosta hyökkäyksestä”, hän kirjoittaa Twitterissä.

”Väärinkäytöksen vakavuus edellyttää, että vaaleilla valitut edustajat molemmista puolueista jättävät sivuun politiikan ja tekevät perustuslaillisen velvollisuutensa. Se tarkoittaa, että edustajainhuoneen on aloitettava virkasyytemenettely Yhdysvaltain presidenttiä vastaan”, hän jatkaa.

(Juttu jatkuu tviittien alla.)

The Mueller report lays out facts showing that a hostile foreign government attacked our 2016 election to help Donald Trump and Donald Trump welcomed that help. Once elected, Donald Trump obstructed the investigation into that attack. — Elizabeth Warren (@ewarren) April 19, 2019

The severity of this misconduct demands that elected officials in both parties set aside political considerations and do their constitutional duty. That means the House should initiate impeachment proceedings against the President of the United States. — Elizabeth Warren (@ewarren) April 19, 2019

Harvardin yliopiston oikeustieteen professori Laurence Tribe kiittää Warrenia ja sanoo, että Trumpin virkasyyteprosessin aloittava kuuleminen on järjestettävä mahdollisimman pian.

”Prosessin lykkäämisessä ei enää ole mitään järkeä. Se olisi myös poliittisesti epäviisasta”, hän kommentoi Twitterissä.

(Juttu jatkuu tviittien alla.)

Postponing impeachment hearings no longer makes sense. That it’d be unprincipled is clear enough. But it’d be politically unwise as well: To quote Shakespeare, “We must take the current when it serves, or lose our ventures.”https://t.co/tkyZ19sLWy — Laurence Tribe (@tribelaw) April 20, 2019

Myös toinen demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivä, San Antonion pormestari Julian Castro sanoi perjantaina, että virkasyytemenettelyyn olisi aihetta.

”Robert Mueller jätti tämän selvästi kongressin käsiin”, hän toteaa.

(Juttu jatkuu tviittien alla.)

Earlier today, I told @AC360 that I think it would be perfectly reasonable for Congress to open up impeachment hearings against President Trump. Robert Mueller clearly left that option in the hands of Congress. pic.twitter.com/ThkOhNc6wf — Julián Castro (@JulianCastro) April 19, 2019

Trump saa kovaa arvostelua osakseen myös omassa puolueessaan republikaaneissa. Puolueen entinen presidenttiehdokas, senaattori Mitt Romney kuvailee presidentin toimintaa kuvottavaksi.

”Minua kuvottaa se, kuinka laajaa ja kokonaisvaltaista epärehellisyyttä ja harhaanjohtamista maan korkeimmissa viroissa olevat henkilöt, presidentti mukaan lukien, ovat harjoittaneet”, Romney sanoo tiedotteessaan.

Hän kertoo tyrmistyneensä myös siitä Muellerin raportin paljastuksesta, että Trumpin kampanjaväki tiesi hyötyvänsä Venäjän vaalivaikuttamisesta.

”Kukaan heistä ei mennyt kertomaan siitä Yhdysvaltain viranomaisille. Ja kampanjapäällikkö edisti aktiivisesti Venäjän intressejä Ukrainassa”, Romney kommentoi viitaten Paul Manafortiin.

Lue myös: Trump-tutkintaa koskenut raportti kuohuttaa – Tutkija: ”Kuinka alas Yhdysvaltain presidentti voi vajota?”