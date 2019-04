50 polttopulloa, poltettuja autoja, laukauksia - Poliisi vetosi pohjoisirlantilaisiin: ”Auttakaa meitä lopettamaan tämä hulluus”

Pohjois-Irlannin poliisi on vedonnut ihmisiin mellakoinnin lopettamiseksi ja tilanteen rauhoittamiseksi Londonderryn alueella. Poliisi on pidättänyt kaksi miestä epäiltynä toimittaja Lyra McKeen ampumisesta torstaina ja perjantain välisenä yönä.

Poliisin mukaan väkivaltaiseksi äityneessä mellakoinnissa heitettiin poliisia kohti 50 polttopulloa, poliisiautoja varastettiin ja poltettiin. Tilanteen kärjistyessä poliisia kohti ammuttiin myös laukauksia, jotka surmasivat McKeen.

”Vastaukset siitä, mitä tapahtui, löytyvät tämän yhteisön sisältä. Pyydän ihmisiä tekemään oikein Lyra McKeeta, hänen perhettää ja Derryn kaupunkia kohtaan: auttakaa meitä lopettamaan tämä hulluus”, poliisikomentaja Jason Murphy sanoi tiedotustilaisuudessaan irlantilaislehtien mukaan.

Tasavaltalaisia edustavan vasemmistopuolue Saoradhin edustajat syyttävät tapahtumista brittihallitusta.

”Se on vastuussa mellakoinnista ja on suunnitellut tämän yhteenoton”, puolue sanoo lausunnossaan.

Brittihallintoa tukevan Unionistipuolue DUP:n puheenjohtaja Arlene Foster tuomitsee mellakoinnin.

”Ei ole väliä, ovatko he katolisia vai protestantteja, brittejä vai irlantilaisia, sillä siinä vaiheessa, kun he tulevat ulos ampumaan oman yhteisönsä jäseniä on aika sanoa, että nyt riittää”, hän kommentoi Irish Timesille.

Levottomuudet Derryn alueella alkoivat kiirastorstaina. Pääsiäisenä Pohjois-Irlannissa vietetään vuoden 1916 brittihallintoa vastustaneen kansannousun vuosipäivää. Kansannousun seurauksena Irlannissa syttyi itsenäisyyssota vuonna 1919. Irlantilaiset voittivat, ja Irlannista tuli vapaavaltio vuonna 1922. Pohjois-Irlannin jääminen osaksi Britanniaa oli osa rauhansopimusta.

Irlantilaislehtien mukaan katolisten vuoden 1916 pääsiäiskapinan muistomarssi maanantaina Derryssä on peruttu.

”Uhkataso Pohjois-Irlannissa on ollut vakava jo vuosien ajan. Ja se pysyy edelleen vakavana. Olen nähnyt väkivaltaisia hyökkäyksiä viime heinäkuusta lähtien, ampumavälikohtauksia ja pommi tammikuussa. Ja nyt tämä. Valitettavasti tämä on nyt todellisuutta”, Mark Hamilton Pohjois-Irlannin poliisista kommentoi.

Britannian tiedustelupalvelu MI5 arvioi vuosi sitten, että terrori-isku Pohjois-Irlannin alueella on erittäin todennäköinen. Torstaina tapahtunutta ammuskelua tutkitaan poliisin mukaan terroritekona.

Brexit kiristää jänniteittä entisestään, koska se on niin sanotun pitkäperjantain sopimuksen vastainen. Pitkäperjantain sopimuksessa Pohjois-Irlanti jäi asukkaiden enemmistön tahdon mukaisesti Britannian hallintaan, mutta sopimuksen mukaan asemaa harkittaisiin uudelleen, jos enemmistön mielipide muuttuu. Brexit on ristiriidassa sopimuksen perusajatuksen kanssa, sillä enemmistö pohjoisirlantilaisista äänesti Britannian EU-eroa vastaan. Lisäksi brexit on vastoin Irlannin tasavallan toiveita.