Ainakin 100 ihmistä on kuollut Sri Lankassa kirkkoihin ja hotelleihin kohdistuneissa räjähdyksissä. BBC uutisoi kuudesta eri räjähdyksestä.

Viranomaisten mukaan loukkaantuneita on yli 200.

”Erittäin koordinoiduilta vaikuttavat iskut ovat aiheuttaneet murhia, sekasortoa ja anarkiaa. Moni viaton ihminen on kuollut”, Sri Lankan valtiovarainministeri Mangaka Samaraweera kommentoi BBC:n mukaan.

Sri Lankan hallitus on kutsuttu hätäkokoukseen armeijan edustajien kanssa tapahtumien vuoksi.

"Tuomitsen jyrkästi tämän pelkurimaisen teon. Hallitus tekee kaikkensa", pääministeri Ranil Wickremesinghe tviittasi hetki sitten.

I strongly condemn the cowardly attacks on our people today. I call upon all Sri Lankans during this tragic time to remain united and strong. Please avoid propagating unverified reports and speculation. The government is taking immediate steps to contain this situation.