Politico: ”Ukrainan vaalien suuri voittaja on Vladimir Putin”

Ukrainalaiset äänestävät tänään sunnuntaina presidentinvaalien toisella kierroksella. Vastakkain ovat istuva presidentti Petro Porshenko ja näyttelijä Volodomir Zelensky.

Kyivpostin julkaiseman tuoreimman gallupin mukaan Zelenskyn odotetaan saavan jopa noin 73 prosenttia äänistä.

”Ukrainan vaalien suuri voittaja on Vladimir Putin. Riippumatta siitä, kuka saa eniten ääniä, voittaja istuu Kremlissä”, verkkolehti Politico kirjoittaa.

Lehti muistuttaa, että Putinin tavoitteena on epävakauden lietsominen Ukrainassa. Ukrainan presidentinvaalien värikäs vaalikampanja on lehden mukaan korostanut vaikutelmaa farssista, jota myös Putin pyrkii luomaan.

”Ihmiset äänestävät mielikuvaa siitä presidentistä, jota Zelensky on näytellyt. Tässä on myös riskinsä, sillä hän on monin tavoin epäpätevä muun muassa mitä tulee presidentin perustuslaillisiin velvollisuuksiin”, ukrainalainen politiikan tutkija Oleksej Haran kommentoi ja vertaa Zelenskyä Yhdysvaltain presidenttiin Donald Trumpiin.

