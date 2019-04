Donald Trumpilta terveiset presidenttikisaan lähtevälle Joe Bidenille: ”Siitä tulee häijyä”

Barack Obaman varapresidenttinä kaksi kautta toiminut Joe Biden lähtee tavoittelemaan demokraattipuolueen presidenttiehdokkuutta.

”Taistelemme tämän kansakunnan sielusta. Uskon, että tämän nykyisen presidentin neljä vuotta näyttäytyvät historian valossa poikkeuksellisina. Mutta jos annamme Donald Trumpille kahdeksan vuotta Valkoisessa talossa, hän muuttaa tämän kansan luonteen ikuisesti ja perustavanlaatuisesti”, Biden sanoo kampanjavideollaan uutistoimistojen mukaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump toivotti Bidenin mukaan vaalitaistoon torstaina iltapäivällä.

”Toivon, että olet riittävän älykäs käymään menestyksekkään kampanjan esivaaleissa. Siitä tulee häijyä, joudut toimimaan sellaisten ihmisten kanssa, joilla on todella sairaita ajatuksia”, Trump tviittasi.

Welcome to the race Sleepy Joe. I only hope you have the intelligence, long in doubt, to wage a successful primary campaign. It will be nasty - you will be dealing with people who truly have some very sick & demented ideas. But if you make it, I will see you at the Starting Gate!