Tutkija Venezuelan sekavasta tilanteesta: ”Juan Guaido nousee presidentiksi tai kuolee”

Venezuelan tilanteen odotetaan kärjistyvän tänään keskiviikkona maan pääkaupungissa Caracasissa. Oppositiojohtaja Juan Guaido on kehottanut kansalaisia ”lähtemään kaduille” tänään presidentti Nicolas Maduro saamiseksi pois vallasta.

Yöllä Guaido tiedotti julkisuuteen, ettei Madurolla ole enää armeijan tukea takanaan. Vähän tämän jälkeen Maduro puolestaan sanoi videoidussa puheessaan, että Guaidon johtama vallankaappausyritys on torjuttu. Käänteistä uutisoivat muun muassa BBC ja CNN.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo kertoi CNN:lle, että Maduro olisi valmis lähtemään Venezuelasta Kuubaan. Maduro kuitenkin kiisti tämän varhain aamulla Suomen aikaa.

Ajatushautomo Eurasia Groupin perustaja ja johtaja, New Yorkin yliopiston professori Ian Bremmer sanoo Guaidon ottavan valtavan riskin.

”Guaido joko nousee presidentiksi tai päätyy vankilaan tai maanpakoo tai kuolee. Muita vaihtoehtoja ei juuri ole”, hän kommentoi Twitterissä.

Bremmerin mukaan Guaidon tuki ei ole niin valtavan suuri, kuin hän itse antaa julkisuudessa ymmärtää.

”Suurin osa venezuelalaisista ei ymmärrä, mitä tapahtuu eivätkä katkokset sähkössa ja interneyhteyksissä auta asiaa. He ovat myös kyllästyneitä kuukausia jatkuneisiin mielenosoituksiin ja jonottamaan ruokajonoissa päivittäin”, Bremmer arvioi.

