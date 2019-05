Venezuelaan ajetaan nyt yleislakkoa – Oppositiojohtaja Guaidó yllyttää armeijaa loikkamaan taakseen

Venezuelan oppositiojohtaja Juan Guaidó yllyttää venezuelalaisia lakkoilemaan ja sanoo Twitterissä työnseisausten jatkuvan, kunnes maassa on yleislakko.

Guaidó julistautui tammikuussa maan virkaa tekeväksi presidentiksi ja kansainvälisesti muun muassa Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Suomi ovat tunnustaneet Guaidón väliaikaiseksi presidentiksi. Venezuelaa vuodesta 2013 hallinnut Nicolás Maduro ei kuitenkaan ole suostunut luopumaan vallasta. Madurolla on takanaan maan armeijan tuki.

Guaidó vetoaakin muun muassa Twitterissä maan ”sotilasperheeseen” ja ”veljiin”, saadakseen lisää tukijoita asevoimista.

”Lupasit puolustaa kansaa, et vallananastajaa, joka piilottelee samalla kun näet, kuinka he tappavat veljiäsi. Eri puolilla maata on nyt rohkeita ihmisiä, jotka monien toveriesi tavoin, jotka nyt ovat perustuslain puolelle. On tullut aika olla vapaa”, Guaidó vetoaa Twitterissä armeijan sotilaisiin.

”Historia ja isänmaa palkitsee kaikki askeleet, joita he ottavat kohti perustuslakia ja kansaamme”, Guaidó tviittaa.

CNN:n mukaan Guaidó on kuitenkinkin joutunut myöntämään kannattajilleen pitämässään puheessa, ettei riittävän moni armeijassa ei ole vielä loikannut hänen puolelleen, jotta hän voisi julistautua vallankumouksen voittajaksi.

Keskiviikkona Guaidó yllytti kannattajiaan kaduille osoittamaan mieltään. Hän kertoo Twitterissä, että Venezuelassa järjestettiin kaikkiaan 397 mielenilmausta, joista 23 ”hajotettiin brutaalisti”. Lisäksi yksi ihminen sai surmansa, 25 loukkaantui ja 32 pidätettiin.

Maduron on kerrottu olevan valmis lähtemään Venezuelasta Kuubaan. Maduro itse on kiistänyt väitteet ja hän syyttää Yhdysvaltoja vallankaappauksen johtamisesta. Maduro vannoo, että vallankaappaukseen osallistuneita rangaistaan.

BBC:n mukaan Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo on ilmoittanut, että maa on valmis puuttumaan sotilaallisesti Venezuelan kriisin ratkaisemiseksi. Pompeo syyttää Venäjää ja Kuubaa Venezuelan tilanteen horjuttamisesta. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov puolestaan pitää Yhdysvaltain vaikuttamista Venezuelassa hajottavana ja kansainvälisen lain vastaisena.

Ajatushautomo Eurasia Groupin perustaja ja johtaja, New Yorkin yliopiston professori Ian Bremmer arvioi Guaidon ottavan valtavan riskin.

”Guaido joko nousee presidentiksi tai päätyy vankilaan tai maanpakoo tai kuolee. Muita vaihtoehtoja ei juuri ole”, hän kommentoi Twitterissä.

