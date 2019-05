Pohjois-Korea laukaisi sittenkin ballistisen ohjuksen? – Tutkijat: ”Kim testaa, kuinka pitkään Donald Trump sulkee silmänsä”

Tutkijat arvioivat Pohjois-Korean sittenkin laukaisseen lyhyen kantaman ballistisen ohjuksen lauantaiyönä Suomen aikaa.

Laukaisusta on viikonloppuna ollut liikkeellä ristiriitaisia tietoja. Eteläkorealaiset lähteet kertoivat aikaisemmin, että Pohjois-Korea olisi laukaissut ohjuksia, mutta tiedot tarkentuivat varhain aamulla Suomen aikaa ”tunnistamattomiksi ammuksiksi”.

Muun muassa Pohjois-Koreaan erikoistunut Middlebury-instituutin tutkija Jeffrey Lewis on kuitenkin jakanut sosiaalisessa mediassa kaupallisen Planet Labsin kuvaa, jonka perusteella Pohjois-Korean nyt tulkitaan laukaisseen ohjuksen.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan myös Etelä-Korean viranomaiset ovat antaneet uuden lausunnon, jossa todetaan Pohjois-Korean laukaisseen ”uuden taktisen aseen”.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kommentoi tapausta lyhyesti Twitterissä toteamalla, ettei Pohjois-Korean Kim Jong-un tekisi mitään uhkarohkeaa.

”Kaikki on mahdollista, mutta uskon, että Kim Jong-un ymmärtää täysin Pohjois-Korean valtavan taloudellisen potentiaalin eikä tee mitään, mikä uhkaisi sitä. Hän ei myöskään petä lupauksiaan minulle”, Trump tviittasi.

Anything in this very interesting world is possible, but I believe that Kim Jong Un fully realizes the great economic potential of North Korea, & will do nothing to interfere or end it. He also knows that I am with him & does not want to break his promise to me. Deal will happen!