Angela Merkeliltä kova ulostulo populisteista: ”He haluavat tuhota meidän arvojemme mukaisen Euroopan”

Saksan liittokansleri Angela Merkel on reagoinut voimakkain sanoin Itävallan varaliittokanslerin eroon johtaneeseen lahjuskohuun sekä Italian sisäministeri Matteo Salvinin järjestämään äärioikeistopuolueiden kokoukseen.

”Meidän on päättäväisesti noustava vastustamaan populisteja. He haluavat tuhota meidän arvojemme mukaisen Euroopan. Eurooppa on rauhan, vapauden ja vaurauden projekti ja nationalismi on tämän projektin vihollinen”, hän sanoi puheessaan Zagrebissa Deutsche Wellen mukaan.

Saksan kristillisdemokraattisen puolueen cdu:n puheenjohtaja Annegret Kramp-Karrenbauer puolestaan sanoi Itävallan tapahtumien osoittavan, että populistopuolueet ovat valmiit myymään omien maidensa edun henkilökohtaisen hyödyn saamiseksi.

”Näiden ihmisten ei saa sallia ottaa minkäänlaista vastuuta Euroopassa.”

Itävallan varaliittokansleri ja oikeistopopulistisen FPÖ:n puheenjohtaja Heinz-Christian Strache eroaa molemmista tehtävistään perjantaina julkaistun videomateriaalin vuoksi.

Der Spiegelin ja Süddeutsche Zeitungin julkistamalla video on kuvattu Strachen ja venäläisnaisen tapaamisesta vuonna 2017. Venäläisnainen kertoo videolla haluavansa sijoittaa Itävaltaan ja tavoittelensa tabloidlehti Kronen Zeitungin haltuun saamista. Nainen väittää kuuluvansa presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin. Strache puolestaan esittää, että hallitukseen noustuaan hän voisi tehdä venäläisnaisen kanssa tätä hyödyttäviä julkisia sopimuksia esimerkiksi rakennusalalla. Saksalaismedian mukaan tapaamisessa keskusteltiin myös venäläisnaisen mahdollisesta vaalituesta, jonka jälkiä voitaisiin peitellä säätiön avulla.

Der Spiegel kertoo varmistaneensa videon aitouden. Strachen mukaan kyseessä oli lavastettu tilanne. Lue lisää: Itävallan varaliittokansleri eroaa lahjontavideon vuoksi: ”Jouduin laittoman ansan uhriksi”

Strache ero johtaa todennkäköisesti uusiin parlamenttivaaleihin Itävallassa.

”Olen suositellut presidentille uusien vaalien järjestämistä. Julkisuuteen tulleen videon jälkeen minun on todettava, että nyt riittää. Videolla tulee esiin vallan väärinkäyttöä”, liittokansleri Sebastian Kurz sanoi tiedotustilaisuudessaan lauantai-iltana BBC:n mukaan.

Kurzin johtama Itävallan kansanpuolue ja FPÖ ovat olleet törmäyskurssilla muun muassa maahanmuuttoon liittyvissä asioissa.

Italiassa lauantaina järjestetyssä Euroopan äärioikeistopuolueiden kokouksessa Matteo Salvini toisti aikaisemman linjauksensa, jonka mukaan äärioikeiston yhteenliittymä keskittyy muuttamaan Eurooppaa.

”Täällä ei ole äärilaidan edustajia, rasisteja tai fasisteja. Me olemme täällä rakentamassa tulevaisuutta”, hän sanoi.

Suomesta kokoukseen osallistui perussuomalaisten varapuheenjohtaja ja eurovaaliehdokas Laura Huhtasaari.

Lue myös:

Laura Huhtasaari puhui Matteo Salvinin suurkokouksessa: ”Perussuomalaiset haluaa ottaa kädestä samalla tavalla ajattelevia”

Matteo Salvini kokoaa äärioikestoa tänään Milanoon – Tutkija: ”Kyse ei välttämättä ole Euroopasta”

Yksi asia voi estää Matteo Salvinin kaavaileman yhteenliittymän – ”Esimerkiksi perussuomalaiset on paljon kriittisempi”