Donald Trump: ”Huawei on jotain erittäin vaarallista” – väläyttää uutta diiliä Kiinan kanssa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhui eilen toimittajille Valkoisessa talossa ja kommentoi Huaweita ja Kiinan kauppasotaa hieman uusin äänenpainoin.

”Huawei on jotain erittäin vaarallista”, hän sanoi muun muassa CNN:n ja Fox Newsin mukaan. ”Kun katsotte mitä he ovat tehneet turvallisuusnäkökulmasta, asevoimien näkökulmasta. Erittäin vaarallista.”

Trump kuitenkin jatkoi, että Huawei voitaisiin liittää osaksi mahdollista kauppasopimusta Kiinan kanssa.

”Jos teemme diilin, voisin kuvitella, että Huawei saatettaisiin jossain muodossa liittää siihen tai osaan siitä.”

Presidentti Barack Obaman hallinnossa kauppasuhteita Kiinaan neuvotellut Jeff Moon arvioi The Washington Postissa Trumpin ulostulon osoittavan, että diilin tekemisen taito tai ”the art of the deal” on yhä voimassa olevaa politiikkaa viitaten Trumpin muistelmateokseen.

”Hänen silmissään sellaisia periaatteita ei ole, mistä ei voisi neuvotella mukaan lukien kansallinen turvallisuus”, Moon arvostelee.

Viime viikolla Yhdysvallat liitti Huawein osaksi mustaa listaa, jonka yrityksille amerikkalaisyritykset eivät saa myydä teknologiaansa ilman hallituksen lupaa.

Aiemmin torstaina Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo puhui Huaweista ja tilanteesta hieman toiseen sävyyn, kertoo muun muassa Reuters. ”Yhtiö on syvästi sidoksissa ei ainoastaan Kiinaan vaan myös Kiinan kommunistiseen puolueeseen. Ja tämä sidos, tuon yhteyden olemassaolo muodostaa riskin amerikkalaiselle tiedolle, joka kulkee noiden tietoverkkojen kautta”, Pompeo sanoi Reutersin mukaan. Huawei on kiistänyt toistuvasti olevansa Kiinan hallituksen tai viranomaisten valvonnassa.

Yhdysvaltain pörssi notkahti eilen sijoittajien pelätessä kauppasodan tyrehdyttävän maailmankaupan kasvun ja myydessä kasvu- ja syklisten alojen osakkeita, kertoo Reuters.